हॉस्टल : मंत्री शाह के जन्मदिन के दिन तीसरी मंजिल से कूदी छात्रा की 9 वें दिन मौत, कलेक्टर ने बैठाई जांच

जनजातीय कार्य विभाग में हॉस्टल की छात्रा की इलाज के दौरान रविवार की सुबह मौत हो गई। घटना एक नवंबर को खालवा क्षेत्र में स्थित रजूर कन्या शिक्षा परिसर की है। शाम को छात्रा छलांग लगाई थी, इसी दिन हॉस्टलों में मंत्री विजय शाह का जन्मदिन मनाया जा रहा था । इंदौर स्थित निजी हॉस्पिटल में नौ दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही। इलाज के दौरान 9वें दिन दमतोड़ दी थी।