हॉस्टल : मंत्री शाह के जन्मदिन के दिन तीसरी मंजिल से कूदी छात्रा की 9 वें दिन मौत, कलेक्टर ने बैठाई जांच

जनजातीय कार्य विभाग में हॉस्टल की छात्रा की इलाज के दौरान रविवार की सुबह मौत हो गई। घटना एक नवंबर को खालवा क्षेत्र में स्थित रजूर कन्या शिक्षा परिसर की है। शाम को छात्रा छलांग लगाई थी, इसी दिन हॉस्टलों में मंत्री विजय शाह का जन्मदिन मनाया जा रहा था ।

खंडवा

image

Rajesh Patel

Nov 10, 2025

जनजातीय कार्य विभाग

मंत्री विजय शाह घटना के तीसरे दिन इंदौर स्थित निजी हॉस्पिटल में छात्रा को देखने के लिए पहुंचे थे।

जनजातीय कार्य विभाग में हॉस्टल की छात्रा की इलाज के दौरान रविवार की सुबह मौत हो गई। घटना एक नवंबर को खालवा क्षेत्र में स्थित रजूर कन्या शिक्षा परिसर की है। शाम को छात्रा छलांग लगाई थी, इसी दिन हॉस्टलों में मंत्री विजय शाह का जन्मदिन मनाया जा रहा था । इंदौर स्थित निजी हॉस्पिटल में नौ दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही। इलाज के दौरान 9वें दिन दमतोड़ दी थी।

कलेक्टर ने विस्तृत रिपोर्ट के लिए बैठाई जांच

मामले में कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने जांच बैठाई है। संयुक्त कलेक्टर निकिता मंडलोई की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय महिला अधिकारियों की टीम गठित की है। घटनाक्रम की तीन दिन में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

अधीक्षक निलंबित, पीटीआई को हटाया

मामले में जनजातीय विभागीय के सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला ने हॉस्टल अधीक्षक कोकिला बोरासी को निलंबन की कार्रवाई करते हुए महिला पीटीआई की कुर्सी छीन लिया है।

चिकित्सकों ने इंदौर रैफर कर दिया था

जनजातीय कार्य विभाग का रजूर में स्थित माता शबरी आवासीय 400 सीटर कन्या शिक्षा परिसर का हॉस्टल है। कक्षा 9 वीं की छात्रा पूजा पिता सुंदर सिंह किराडे निवासी ग्राम राजपुरा दिवाली अवकाश से लौटने के बाद एक नवंबर को हॉस्टल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी। तत्कालीन समय जिला अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों ने इंदौर रैफर कर दिया था।

निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज

इंदौर में छात्रों को एमवाय से छात्रा पूजा की इंडेक्स हॉस्पिटल इंदौर में भर्ती कराया। छात्रों आईसीयू में नौ दिन तक जीवन मौत से जूझती रही। चार दिन पहले मंत्री विजय शाह भी देखने के लिए पहुंचे थे। उपचार के दौरान रविवार की सुबह आठ बजे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है।

ट्राइबल विभाग की जांच में घरेलू कलह

मामले में तत्कालीन समय ट्राइबल एसी ने प्रारंभिक जांच शुरू की है। घरेलू कलह की बात सामने आई थी। मामला गंभीर है। मजिस्ट्रियल जांच के बाद स्पष्ट होगा। जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला ने बताया कि छात्रा की इलाज के दौरान रविवार की सुबह मृत्यु हो गई। अधीक्षक कोकिला बोरासी को निलंबन का प्रस्ताव इंदौर भेजा है। महिला पीटीआई को हटा दिया है।

कलेक्टर ने इन्हें सौंपी जांच

कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने मामले की विस्तृत जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच बैठाई है। जांच दल में संयुक्त कलेक्टर निकिता मंडलोई, मिट्टी परीक्षण अधिकारी कविता गवली, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंयक कल्याण विभाग निरीक्षक सुनीता मुवेल को जांच सौंपा है। जांच दल को घटनाक्रम की विस्तृत जांच रिपोर्ट 3 दिवस में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत के आदेश दिए हैं।

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

