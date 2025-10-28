कैसे करेंगे कैच द रैन….लटक रहे पाइप, ज्वाइंट खुले तो सोकपिट में जमा कचरा

जपं खंडवा में मनरेगा भवन की छत से 5 से 6 पाइप नीचे लटक रहीं हैं। जमीन पर न तो फिल्टर बेड बना हुआ है और न ही साफ्ट सिस्टम का निर्माण हुआ है। हैरानी की बात तो यह कि सभी पाइप के ज्वाइंट खुले हैं। कार्यालय में बैठे अधिकारी विशेष अभियान चला रहे हैं। लेकिन जिस छत के नीचे बैठे हैं उसी छत में अभी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ही नहीं है। पाइप छत से नीचे लटक रहीं हैं। यहां कार्यालय के कर्मचारी बोले अभी निर्माण नहीं हुआ है।