पत्रिका टॉक शो : किसान बोले… सरकार को मदद करना है तो भावांतर नहीं MSP पर खरीदे सोयाबीन, तभी होगा भला

सरकार भावांतर भुगतान मंडी के मॉडल भाव पर तय होगा। मंडी में सोयाबीन 2773 से 4126 रुपए में बिका। समर्थन मूल्य 5328 रुपए है। दो सप्ताह के मॉडल भाव यदि 4500 तय हुआ तो तो इस हिसाब से 828 रुपए मिलेंगे। इस अंतर राशि को अगर न्यूनतम भाव 2773 से जोडा़ जाए तो कीमत 3601 रुपए होती है। ऐसे में भावांतर भुगतान के बाद भी किसान को मॉडल भाव से प्रति क्विंटल 899 रुपए का घाटा है। यदि सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदी करे तो न्यूनतम भाव 2773 रुपए में बेचने वाले किसान को सीधे 2555 रुपए प्रति क्विंटल का फायदा होगा।