Jaipur SMS Fire

खंडवा

खंडवा : ढाबों में रेड कारपेट पर परोस रहे शराब, जो चाहिए वे मिलेगी, डरने की नहीं जरुरत…पुलिस हमारे साथ

शहर की शराब दुकानों में ही नहीं बल्कि मुख्य मार्गों पर ढाबा में बेखौफ मयखाना संचालित हो रहे है। वेज-नॉनवेज ढाबों में ग्राहकों को टेबल-कुर्सी पर खुलेआम शराब परोसी जा रही है। इन ढाबों पर हर प्रकार की शराब उपलब्ध है। वहीं, बेखौफ संचालक ग्राहकों को डरने नहीं और पुलिस का संरक्षण बताकर सुरक्षा का दिलासा दिला रहे हैं। बड़ी बात यह कि सुबह से देर रात तक ढाबों में बिक रही शराब को लेकर पुलिस अनजान है।

3 min read

खंडवा

image

Rajesh Patel

Oct 06, 2025

wine

आनंद नगर से मूंदी रोड पर ढाबा संचालक शराब पिलाने के साथ सुरक्षा का भी दावा

शहर की शराब दुकानों में ही नहीं बल्कि मुख्य मार्गों पर ढाबा में बेखौफ मयखाना संचालित हो रहे है। वेज-नॉनवेज ढाबों में ग्राहकों को टेबल-कुर्सी पर खुलेआम शराब परोसी जा रही है। इन ढाबों पर हर प्रकार की शराब उपलब्ध है। वहीं, बेखौफ संचालक ग्राहकों को डरने नहीं और पुलिस का संरक्षण बताकर सुरक्षा का दिलासा दिला रहे हैं। बड़ी बात यह कि सुबह से देर रात तक ढाबों में बिक रही शराब को लेकर पुलिस अनजान है।

मुख्य मार्गों पर गठजोड़ के मयखाने

पत्रिका ने शहर के मुख्य मार्गों पर बने ढाबों की हकीकत जानी तो एक ऐसा गठजोड़ सामने आया है, जिसमें पूरे सिस्टम की मिलीभगत दिखी। शहर में शराब का अवैध कारोबार फल-फूल रहा है। इसकी बानगी शहर को जोडऩे वाले इंदौर, मूंदी, हरसदू और पधाना रोड पर जगह-जगह खुले ढाबों में देखी जा सकती है। यह हर ढाबों में शराब पीने के इंतजाम किए है। बकायदा शराब का भंडारण किया हुआ है। कैबिन में ग्राहकों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इन ढाबों पर सुबह से शराब खोरी शुरू होती है जो देर रात तक चलती है।

राजनीतिक दलों के नेताओं की भूमिका संदिग्ध

खुलेआम ढाबों पर बिक रही शराब पर पुलिस अनजान है। जबकि ढाबे पर काम करने वाले बेखौफ होकर पुलिस का संरक्षण मिलने की बात कह रहे है। सूत्रों की माने तो पुलिस का ढाबों में बिक रही अवैध शराब की जानकारी है, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके पीछे शराब माफिया, राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों की भूमिका है, जो इस कारोबार को पुलिस के साथ संरक्षण दे रहे हैं।

देखिए...ऐसे खुलेआम पिलाई जा रही

पीजिए पुलिस नहीं आएगी, दादा भाई से बात हो गई है

आनंद नगर से मूंदी रोड पर ढाबा संचालक शराब पिलाने के साथ सुरक्षा का भी दावा करते हैं। दादाजी पेट्रोल पंप और मिश्रा पंप के बीच पांच ढाबे हैं। तीन ढाबों में केबिन के साथ कुर्सी- टेबल पर बैठने की व्यवस्था है। रविवार की शाम ढाबा पर ग्राहक ने पूछा पुलिस तो नहीं आएगी। कर्मचारी बोला पीजिए, पुलिस को दादा भाई देखते हैं। कोई नहीं आएगा। यहां बियर से लेकर हर ब्रांड की शराब उपलब्ध है। कुछ ब्रांडों के बाटल काउंटर पर भी रखे हुए हैं ।

ढाबा कम, मयखाना ज्यादा

पेट्रोल पंप के ठीक बगल स्थित बाउंड्रीवाल परिसर में टीन शेड का ढाबा संचालित है। नॉनवेज ढाबा में बियर की सुविधा है। यहां शराब बाहर से लेकर आना पड़ता है। मयखाने में मटन और चिकन के साथ शराब का खुलेआम सेवन किया जा रहा हैै। यहां पर सुबह 11 बजे रात साढ़े 12 बजे शराब पीने का पुख्ता इंतजाम रहता है।

हरसूद रोड पर नहाल्दा में पांच ढाबा संचालित हो रहे

हरसूद रोड पर डेढ़ किमी के एरिया में पांच ढाबा संचालित हो रहे हैं। इस मार्ग पर कुछ ही ढाबा में बियर उपलब्ध है। तीन ढाबों पर शराब लेकर जाना पड़ता है। पेट्रोल पंप के सामने शराब की दुकान है। इस दुकान से दोनों छोर पर 300 मीटर के दायरे में तीन ढाबा संचालित हैं। तीनों पर बैठकर शराब पीने और खाने का पुख्ता इंतजाम है।

जसवाड़ी रोड पर पांच किमी एरिया में छह ढाबा

जसवाड़ी रोड पर पांच किमी एरिया में छह से अधिक ढाबा संचालित हो रहे हैं। सभी ढाबों पर शराब पीने की व्यवस्था है। दिन में भीड़ कम रहती है। शाम ढलते ही शराबियों का जमावड़ा शुरू हो जाता है।

इंदौर रोड पर पांच से अधिक ढाबे

इंदौर रोड पर नाका के आस-पास ही पांच से अधिक ढाबा संचालित हो रहे हैं। शराब दुकान के साथ ही आस-पास में चार बड़े ढाबे संचालित हैं। सभी पर शराब पीने का पुख्ता इंतजाम है। इंदौर नाका के पास ही तीन ढाबा शराब के दुकान के आस-पास ही संचालित हैं।

सीधी बात : मनोज राय, एसपी

ढाबा संचालकों को पुलिस का नहीं संरक्षण

प्रश्न : शहर को जोडऩे वाले मुख्य मार्गों पर ढाबों में शराब परोसी जा रही है ?

जवाब : हमारे पास इस तरह की सूचना किसी ने नहीं दी है, आप बता रहे हैं तो चैक करेंगे ।

प्रश्न : ढाबा संचालक शराब पिलाने ग्राहकों को पुलिस के नाम पर संरक्षण दे रहे हैं ? जवाब : ऐसी जानकारी हमारे संज्ञान में नहीं है। ऐसा कोई संरक्षण नहीं है। अगर ऐसा तो जांच कराएंगे।

प्रश्न : ढाबों में ग्राहकों को शराब कैसे उपलब्ध कराई जा रही है ?

जवाब : एक्साइज विभाग को कार्रवाई करना चाहिए।

खंडवा न्यूज़

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2025 06:07 pm

Published on:

06 Oct 2025 06:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / खंडवा : ढाबों में रेड कारपेट पर परोस रहे शराब, जो चाहिए वे मिलेगी, डरने की नहीं जरुरत…पुलिस हमारे साथ

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

आयुष्मान : 5 हजार बुजुर्गों के नहीं बन रहे आयुष्मान, क्योंकि… मैच नहीं हो रहे चेहरे, हाथों की लकीरें

Ayushman
खंडवा

कागजों पर अहाते बंद…दुकानों के साथ खुलेआम टेबल-कुर्सी पर परोसी जा रही शराब

शराब
खंडवा

एमपी के नए रेल प्रोजेक्ट के लिए 20 किलोमीटर लंबी सुरंग बनेगी, मिली हरी झंडी

khandwa-mhow
खंडवा

सरकारी मदद ठुकराते हुए बोली- मेरी बेटी चली गई 4 लाख का क्या करुंगी…

Khandwa Tragedy tractor trolley Accident
खंडवा

हादसा : डीजे की गूंज में डूब गईं चीखें, सहेलियों ने खींचा एक-दूजे का हाथ तो बच गई जान

Accident
खंडवा
