खंडवा : ढाबों में रेड कारपेट पर परोस रहे शराब, जो चाहिए वे मिलेगी, डरने की नहीं जरुरत…पुलिस हमारे साथ

पत्रिका ने शहर के मुख्य मार्गों पर बने ढाबों की हकीकत जानी तो एक ऐसा गठजोड़ सामने आया है, जिसमें पूरे सिस्टम की मिलीभगत दिखी। शहर में शराब का अवैध कारोबार फल-फूल रहा है। इसकी बानगी शहर को जोडऩे वाले इंदौर, मूंदी, हरसदू और पधाना रोड पर जगह-जगह खुले ढाबों में देखी जा सकती है। यह हर ढाबों में शराब पीने के इंतजाम किए है। बकायदा शराब का भंडारण किया हुआ है। कैबिन में ग्राहकों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इन ढाबों पर सुबह से शराब खोरी शुरू होती है जो देर रात तक चलती है।