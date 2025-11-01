मंदिर परिसर में फूड जोन का निर्माण करने जेसीबी लेकर पहुंचा निगम, विरोध में खड़े हुए पुजारी, पंजे में चढ़े कांग्रेसी

प्रदर्शन के दौरान बाबा गंगाराम ने कहा कि धार्मिक क्षेत्र के लिए आरक्षित भूमि पर व्यवसायिक दुकानों का निर्माण नहीं होने देंगे। इसे रोकने कुछ भी करेंगे। एसडीएम ने समझाइश देते हुए कहा कि कोर्ट से आवेदन निरस्त हो गया है। जवाब में पुजारी बोले हम कोर्ट नहीं गए हैं। भक्त कोर्ट गए हुए हैं। तीन नवंबर को सुनवाई है। कोर्ट का आदेश आने तक निर्माण कार्य को रोका जाए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने कहा, नगर मंदिर की आरक्षित भूमि पर जबरिया निर्माण करा रहा है। पूरे मामले की जांच की जाए। अध्यक्ष ने कहा कि निगम भ्रष्टाचार कर अपने लोगों को लाभ पहुंचाने दुकानों का निर्माण करा रहा है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह भी दस मिनट के लिए पहुंचे थे।