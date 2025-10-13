किशोर कुमार पुण्यतिथि: सुरों के सम्राट को सीएम मोहन ने किया नमन, कल आएंगे खंडवा

Kishore Kumar Death Anniversary: कई भारतीय भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले किशोर कुमार भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके सुर-ओ-साज आज भी लोग बड़े शौक से गुनगुनाते हैं। मध्यप्रदेशके खंडवा में जन्मा सुरों का ये जादूगर आज ही के दिन 13 अक्टूबर को सन् 1987 हमेशा के लिए शांत हो गया था। आज खंडवा में ही उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जो दो दिन तक चलेगी। सुरों के सम्राट को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहां पहुंच रहें है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 14 अक्टूबर को खंडवा आएंगे।