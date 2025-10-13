किशोर कुमार पुण्यतिथि: सुरों के सम्राट को सीएम मोहन ने किया नमन, कल आएंगे खंडवा

Kishore Kumar Death Anniversary
Kishore Kumar Death Anniversary: कई भारतीय भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले किशोर कुमार भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके सुर-ओ-साज आज भी लोग बड़े शौक से गुनगुनाते हैं। मध्यप्रदेशके खंडवा में जन्मा सुरों का ये जादूगर आज ही के दिन 13 अक्टूबर को सन् 1987 हमेशा के लिए शांत हो गया था। आज खंडवा में ही उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जो दो दिन तक चलेगी। सुरों के सम्राट को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहां पहुंच रहें है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 14 अक्टूबर को खंडवा आएंगे।
एक्स पर तस्वीर पोस्ट करते हुए सीएम मोहन यादव ने लिखा कि, 'हिंदी फिल्म जगत की अमिट पहचान रहे मध्य प्रदेश के रत्न, गायक एवं अभिनेता किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मन को आनंदित और हृदय को स्पंदित करती उनकी आवाज ने अनगिनत गीतों को अमर बना दिया। गीत-संगीत के प्रति उनका समर्पण नवीन प्रतिभाओं के लिए सदैव प्रेरणादायक रहेगा।'
संगीत की दुनिया में अपनी आवाज, अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले किशोर कुमार भले ही बड़े कलाकार हो गए, मुंबई में ही बस भी गए, लेकिन कभी वो जगह नहीं भूले जहां उन्होंने जन्म लिया, बचपन के दिन गुजारे…। वो अपने घर से, उस गली और शहर से कितना जुड़ाव रखते थे ये इसका अंदाजा इस बात से हो जाएगा कि छोटा-बड़ा कोई भी फंक्शन हो वहां वे गर्व के साथ अपना परिचय देते हुए कहते थे 'किशोर कुमार 'खंडवा वाले'।'
