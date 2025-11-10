‘Hi’ मैसेज करना युवक को पड़ा भारी, महिला के पति ने लट्ठ-पाइप से कर दी पिटाई

मोघट थाने में महिला के परिवार ने दिनेश पाल की शिकायत की है। पुलिस के अनुसार परिवार का कहना है कि काफी दिनों से दिनेश उनके घर की महिला को परेशान कर रहा था। आते-जाते घूर के देखता था। सोशल मीडिया पर मैसेज कर परेशान किया। पुलिस ने महिला के पति की शिकायत पर आरोपी दिनेश पाल के विरुद्ध केस दर्ज किया है। मोघट थाना प्रभारी धीरेश धारवाल ने बताया किदिनेश की शिकायत पर चार लोगों के विरुद्ध मारपीट करने धमकाने का केस दर्ज किया है। (mp news)