एमपी में भावांतर पर बड़ा अपडेट, कई किसानों को किया बाहर, राहत मिलने पर 25 प्रतिशत कटौती भी होगी

Khandwa- एमपी में राज्य सरकार ने सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना लागू की है। इसके अंतर्गत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की भरपाई की जानी है। भावांतर योजना में पहले पंद्रह दिन में एक बार मॉडल रेट तय करने का शेड्यूल बनाया था पर अब हर रोज मॉडल भाव जारी किए जा रहे हैं। प्रदेशभर के सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए बुधवार यानि 12 नवंबर को 4077 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। इसके साथ ही भावांतर भुगतान योजना से संबंधित बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना से कई किसानों को बाहर करते हुए राहत मिलने पर 25 प्रतिशत राशि में कटौती की बात कही गई है। खंडवा कृषि उपज मंडी में एमएसपी से अधिक भाव पर सोयाबीन बेचने वाले किसानों को भावांतर भुगतान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार ऐसे किसानों की सूची बना ​ली गई है।