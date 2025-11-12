Patrika LogoSwitch to English

एमपी में भावांतर पर बड़ा अपडेट, कई किसानों को किया बाहर, राहत मिलने पर 25 प्रतिशत कटौती भी होगी

Khandwa- भावांतर योजना में कई किसान बाहर, राहत मिलने पर 75 प्रतिशत राशि ही मिलेगी

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

deepak deewan

Nov 12, 2025

Many farmers excluded from Bhavantar Yojana in Khandwa

खंडवा में भावांतर योजना में कई किसानों को बाहर किया- demo pic

Khandwa- एमपी में राज्य सरकार ने सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना लागू की है। इसके अंतर्गत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की भरपाई की जानी है। भावांतर योजना में पहले पंद्रह दिन में एक बार मॉडल रेट तय करने का शेड्यूल बनाया था पर अब हर रोज मॉडल भाव जारी किए जा रहे हैं। प्रदेशभर के सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए बुधवार यानि 12 नवंबर को 4077 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। इसके साथ ही भावांतर भुगतान योजना से संबंधित बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना से कई किसानों को बाहर करते हुए राहत मिलने पर 25 प्रतिशत राशि में कटौती की बात कही गई है। खंडवा कृषि उपज मंडी में एमएसपी से अधिक भाव पर सोयाबीन बेचने वाले किसानों को भावांतर भुगतान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार ऐसे किसानों की सूची बना ​ली गई है।

खंडवा में इ-मंडी पोर्टल में ऐसे 25 किसानों की लिस्ट तैयार किया है जिनकी उपज एमएसपी (5328 रुपए प्रति क्विंटल ) से अधिक भाव पर बिकी है। उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। भावांतर भुगतान योजना में शासन की गाइड लाइन के तहत ऐसे किसानों के राशि में 25 प्रतिशत अंतर राशि की कटौती होगी जिन्हें राहत राशि मिली है। ऐसे किसानों को 75 प्रतिशत अंतर राशि का ही भुगतान होगा। उदाहरण के तौर पर भावांतर में जिस किसान की अंतर राशि एक लाख रुपए होती है उन्हें 75 हजार रुपए का ही भुगतान किया जाएगा।

खंडवा जिले में भावांतन योजना में कुल बीस हजार किसानों ने पंजीयन कराया है। अभी तक इनमें से सिर्फ 2500 किसानों ने उपज बेची है। कृषि विभाग की रिपोर्ट पर मंडी में भावांतर योजना के तहत प्रति एकड़ किसानों को 10.44 क्विंटल लिमिट निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रेशन के तहत किसान अपनी उपज बेच सकेंगे।

मंडी अधिकारियों के अनुसार जिन किसानों ने मंडी में तौल शुरू होने से पहले उपज बेच दी उन्हें योजना चालू होने के बाद उपज में कटौती करेंगे। उदाहरणार्थ किसान के पास 50 क्विंटल सोयाबीन है और उन्होंने 20 क्विंटल का पहले तौल कर लिया है तो योजना में उन्हें 30 क्विंटल का ही लाभ मिलेगा।

कृषि मंडी खंडवा के सचिव ओपी खेड़े के अनुसार एमएसपी से अधिक भाव पर उपज बिकने पर अंतर राशि का लाभ नहीं मिलेगा। इ-मंडी पोर्टल पोर्टल स्वयं सत्यापित करता है। जिन्हें राहत राशि का लाभ मिला हैं उनकी अंतर राशि में 25 फीसदी की कटौती होगी। उत्पादन इंडेक्स के आधार पर विक्रय की लिमिट निर्धारित की गई है।

अब हर दिन मॉडल भाव

भावांतर योजना में अब हर रोज मॉडल भाव जारी किया जा रहा है। पहले पंद्रह दिन में एक बार तय करने का शेड्यूल बनाया था। सोमवार से मॉडल भाव हर रोज जारी करने का निर्णय लिया गया। सचिव के अनुसार हर रोज मॉडल भाव तय होने से किसान अपडेट रहेंगे।

आज मॉडल रेट बढ़कर 4077 रुपए हुए

भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत मॉडल रेट में वृद्धि जारी है। सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए बुधवार 12 नवंबर को 4077 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में विक्रय की है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी।

बता दें कि पहला मॉडल रेट 7 नवंबर को 4020 रुपए प्रति क्विंटल जारी किया गया था। इसी तरह 8 नवंबर को 4033 रुपए, 9 और 10 नवंबर को 4036 रुपए तथा 11 नवंबर को 4056 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी हुआ।

12 Nov 2025 05:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / एमपी में भावांतर पर बड़ा अपडेट, कई किसानों को किया बाहर, राहत मिलने पर 25 प्रतिशत कटौती भी होगी

