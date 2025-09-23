बाजार में धनवर्षा : नवरात्र के पहले दिन 600 करोड़ का कारोबार, 78 करोड़ रुपए की मिली छूट

ऑटोमोबाइल में 380 करोड़, किराना-इलेक्ट्रानिक में 150 करोड़ से अधिक का कारोबार, वाहन एजेंसियों, जी-मार्ट, सुपर मार्केट में ग्राहकों की लंबी कतार
जीएसटी दरों में कमी के बाद सोमवार को नवरात्रि के पहले दिन बाजार में धन वर्षा हुई। जिलेभर में 600 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है। जीएसटी दरों में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक, किराना में 10 से 13 प्रतिशत की कमी से ग्राहकों को 78 करोड़ की छूट मिली। ग्राहकी से व्यापारी गदगद रहे तो ग्राहकों के चेहरे पर मुस्कान रही।
नवरात्रि पर सबसे अधिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में 380 करोड़ रुपए व्यापार हुआ है। दो पहिया वाहनों में 4 हजार से लेकर 12 हजार रुपए तक जीएसटी की छूट मिली है। दो पहिया की तुलना में चार पहिया की बिक्री कम रहीं। लेकिन जीएसटी में एक लाख रुपए से अधिक तक फायदा हुआ है।
किराना का 80-90 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार रहा। 50-60 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रानिक की खरीदारी हुई है। त्योहार के दौरान अन्य सेक्टर में भी 50 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है। दो व चार पहिया वाहन एजेंसी संचालक पल्लव सेठी कहते हैं कि वाहन खरीदारी पर ग्राहकों को जीएसटी में कमी से अच्छा फायदा हुआ है। जिलेभर में 400 से अधिक दो पहिया वाहन की बिक्री हुई है।
जीएसटी स्लैब में कमी आने के बाद शॉपिंग मॉल पर खरीदारी करने पहुंचे लोग उत्साहित नजर आए। सामान खरीदने के साथ ही प्रिंट रेट पर सबकी निगाहे थी। एफसीजी से जुड़ेकइ उत्पाद पर जीएसटी 18 से घटकर 5 फिसदी हो गई थी। लिहाजा साबुन, डेयर प्रोडक्ट सहित कई वस्तुएं सस्ती हो गई। खरीदारी के बाद लौटे ग्राहक सस्ते सामान से खुश दिखाई दिए तो कुछ का कहना साबुन सस्ता मिला, तेल पर भी जीएसटी खत्म होना चाहिए। पत्रिका ने सोमवार को ऐसे ग्राहकों और कारोबारियों से चर्चा की।
दो व चार पहिया के एजेंसी संचालक पल्लव सेठी का कहना है कि जीएसटी दरों में कमी आने से ग्राहकों को 10 प्रतिशत जीएसटी की छूट मिली है। वाहनों की बुकिंग हो गई थी। त्योहार के दिन जिलेभर में करीब 400 दो पहिया वाहनों की बिक्री हुई है।
सुपर बाजार के प्रबंधक संदीप पटेल का कहना है कि जीएसटी छूट वाली सामग्रियों के ऑनलाइन बिल में ही छूट दर्ज है। अन्य दिनों की तुलना में दो गुना ग्राहकी हुई है।
जी-मार्ट के संचालक शनी चावला का कहना है कि जीएसटी दरों में कमी आने से किराना में बिस्किट बॉथ साबुन समेत अन्य सामग्री पर 13 प्रतिशत का लाभ हुआ है। ग्राहकी बढ़ी है। नवरात्रि के पहले दिन व्रत सामग्री अधिक बिकी। ग्राहकों की संया अधिक रही।
जनरल मैनेजर ठक्कर बाइक शोरूम,देवेंद्र वर्मा का कहना है कि नवरात्रि के दिन जीएसटी में छूट ग्राहकों के लिए फायदे वाली रही। पिछले साल की तुलना में इस बार अच्छी ग्राहकी हुई है।