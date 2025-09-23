बाजार में धनवर्षा : नवरात्र के पहले दिन 600 करोड़ का कारोबार, 78 करोड़ रुपए की मिली छूट

जीएसटी स्लैब में कमी आने के बाद शॉपिंग मॉल पर खरीदारी करने पहुंचे लोग उत्साहित नजर आए। सामान खरीदने के साथ ही प्रिंट रेट पर सबकी निगाहे थी। एफसीजी से जुड़ेकइ उत्पाद पर जीएसटी 18 से घटकर 5 फिसदी हो गई थी। लिहाजा साबुन, डेयर प्रोडक्ट सहित कई वस्तुएं सस्ती हो गई। खरीदारी के बाद लौटे ग्राहक सस्ते सामान से खुश दिखाई दिए तो कुछ का कहना साबुन सस्ता मिला, तेल पर भी जीएसटी खत्म होना चाहिए। पत्रिका ने सोमवार को ऐसे ग्राहकों और कारोबारियों से चर्चा की।