Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खंडवा

बाजार में धनवर्षा : नवरात्र के पहले दिन 600 करोड़ का कारोबार, 78 करोड़ रुपए की मिली छूट

जीएसटी स्लैब में कमी आने के बाद शॉपिंग मॉल पर खरीदारी करने पहुंचे लोग उत्साहित नजर आए। सामान खरीदने के साथ ही प्रिंट रेट पर सबकी निगाहे थी। एफसीजी से जुड़ेकइ उत्पाद पर जीएसटी 18 से घटकर 5 फिसदी हो गई थी।

खंडवा

Rajesh Patel

Sep 23, 2025

gst slab
जी-मार्ट में ग्राहकों की लंबी कतार

ऑटोमोबाइल में 380 करोड़, किराना-इलेक्ट्रानिक में 150 करोड़ से अधिक का कारोबार, वाहन एजेंसियों, जी-मार्ट, सुपर मार्केट में ग्राहकों की लंबी कतार

जीएसटी दरों में 10 से 13 प्रतिशत की कमी

जीएसटी दरों में कमी के बाद सोमवार को नवरात्रि के पहले दिन बाजार में धन वर्षा हुई। जिलेभर में 600 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है। जीएसटी दरों में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक, किराना में 10 से 13 प्रतिशत की कमी से ग्राहकों को 78 करोड़ की छूट मिली। ग्राहकी से व्यापारी गदगद रहे तो ग्राहकों के चेहरे पर मुस्कान रही।

ऑटोमोबाइल सेक्टर में 380 करोड़ रुपए व्यापार

नवरात्रि पर सबसे अधिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में 380 करोड़ रुपए व्यापार हुआ है। दो पहिया वाहनों में 4 हजार से लेकर 12 हजार रुपए तक जीएसटी की छूट मिली है। दो पहिया की तुलना में चार पहिया की बिक्री कम रहीं। लेकिन जीएसटी में एक लाख रुपए से अधिक तक फायदा हुआ है।

किराना का 80-90 करोड़ का कारोबार

किराना का 80-90 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार रहा। 50-60 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रानिक की खरीदारी हुई है। त्योहार के दौरान अन्य सेक्टर में भी 50 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है। दो व चार पहिया वाहन एजेंसी संचालक पल्लव सेठी कहते हैं कि वाहन खरीदारी पर ग्राहकों को जीएसटी में कमी से अच्छा फायदा हुआ है। जिलेभर में 400 से अधिक दो पहिया वाहन की बिक्री हुई है।

जीएसटी स्लैब में कमी आने से बढ़ी खरीदारी

जीएसटी स्लैब में कमी आने के बाद शॉपिंग मॉल पर खरीदारी करने पहुंचे लोग उत्साहित नजर आए। सामान खरीदने के साथ ही प्रिंट रेट पर सबकी निगाहे थी। एफसीजी से जुड़ेकइ उत्पाद पर जीएसटी 18 से घटकर 5 फिसदी हो गई थी। लिहाजा साबुन, डेयर प्रोडक्ट सहित कई वस्तुएं सस्ती हो गई। खरीदारी के बाद लौटे ग्राहक सस्ते सामान से खुश दिखाई दिए तो कुछ का कहना साबुन सस्ता मिला, तेल पर भी जीएसटी खत्म होना चाहिए। पत्रिका ने सोमवार को ऐसे ग्राहकों और कारोबारियों से चर्चा की।

10 प्रतिशत जीएसटी की छूट मिली

दो व चार पहिया के एजेंसी संचालक पल्लव सेठी का कहना है कि जीएसटी दरों में कमी आने से ग्राहकों को 10 प्रतिशत जीएसटी की छूट मिली है। वाहनों की बुकिंग हो गई थी। त्योहार के दिन जिलेभर में करीब 400 दो पहिया वाहनों की बिक्री हुई है।

बाकी दिनों की अपेक्षा दो गुना ग्राहकी हुई

सुपर बाजार के प्रबंधक संदीप पटेल का कहना है कि जीएसटी छूट वाली सामग्रियों के ऑनलाइन बिल में ही छूट दर्ज है। अन्य दिनों की तुलना में दो गुना ग्राहकी हुई है।

जीएसटी कम होने से ग्राहकी बढ़ी

जी-मार्ट के संचालक शनी चावला का कहना है कि जीएसटी दरों में कमी आने से किराना में बिस्किट बॉथ साबुन समेत अन्य सामग्री पर 13 प्रतिशत का लाभ हुआ है। ग्राहकी बढ़ी है। नवरात्रि के पहले दिन व्रत सामग्री अधिक बिकी। ग्राहकों की संया अधिक रही।

दस प्रतिशत की मिली छूट

जनरल मैनेजर ठक्कर बाइक शोरूम,देवेंद्र वर्मा का कहना है कि नवरात्रि के दिन जीएसटी में छूट ग्राहकों के लिए फायदे वाली रही। पिछले साल की तुलना में इस बार अच्छी ग्राहकी हुई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 12:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / बाजार में धनवर्षा : नवरात्र के पहले दिन 600 करोड़ का कारोबार, 78 करोड़ रुपए की मिली छूट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.