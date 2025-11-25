हॉस्टलों में नहीं मिले गद्दे-कंबल, ठंड से बचने घर से लाए चादर, क्योंकि 55 लाख खाते में नहीं आए

जनजातीय कार्य विभाग में एससी के 36 हॉस्टलों में 1800 सीटें हैं। इसमें 200 से अधिक खाली हैं। 1600 सीटें भरी हैं। चालू शैक्षणिक सत्र में अभी तक सिर्फ 400 बच्चों के खाते में राशि पहुंची है। शेष 1200 बच्चों के खाते में अभी तक शयन सामग्री खरीदी की राशि नहीं पहुंची है। एससी के नवीन बच्चों को शयन सामग्री क्रय करने 5 हजार 800 रुपए का भुगतान सीधे बच्चों के खाते में राशि जारी होती है। इसमें नवीनीकरण ( पुराने बच्चे ) बच्चों की राशि भी प्रभावित है।