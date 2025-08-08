मेडिकल कॉलेज अस्पताल : सर्जरी-सिकल सेल मरीजों को ब्लड की 20 % बढ़ी डिमांड, मशीनें डिब्बे में बंद

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निर्माणाधीन मॉड्यूलर ब्लड बैंक ढाई साल बा भी चालू नहीं हुआ। इसके साथ के कॉलेजों में वर्ष 2022 में ही चालू हो गए। अभी इस ब्लड बैंक की आधुनिक मशीनें कार्टून में पैक्ड हैं। फिनिशिंग कार्य पूर्ण नहीं होने से मशीनों का इंस्टॉलेशन कार्य भी अधूरा है। मशीनें नवजात शिशु चिकित्सा गहन इकाई के सामने गैलरी में डिब्बे में पैक्ड हैं। लाखों की मशीनों पर धूल की लेयर जमा हो रही है। वर्ष 2023 में निर्माण चालू हुआ। अगस्त-2024 में ब्लड बैंक शुरू होना था। अगस्त-2025 में भी ब्लड बैंक का कार्य अधूरा है।