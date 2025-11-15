पत्रिका मोटीवेशन क्लास : मोबाइल का अधिक इस्तेमाल बिगाड़ रहा मानसिक संतुलन, बच्चे कम करें स्क्रीन टाइम

डॉ सचिन, मनोरोग चिकित्सक, एचओडी, मेडिकल कॉलेज कहते हैं कि अगर आप के घर में बच्चे मोबाइल देखकर भोजन कर रहे, स्क्रीन पर अधिक समय दे रहे हैं तो पैरेट्स सचेत हो जाएं। फ्री-इंटरनेट, स्मार्ट फोन पर अधिक स्क्रीन टाइम बच्चों के मानसिक संतुलन के लिए खतरा है। अस्पताल में कई पैरेट्स बच्चे को लेकर आ रहे हैं। जिनके बच्चे अधिक स्क्रीन टाइम पर बने हुए हैं। उनका सिर दर्द, उनमें चिड़चिढ़ापन, गुस्सा अधिक आना, नींद नहीं आना, आंखों पर तनाव व दर्द, गर्दन दर्द आदि समस्याओं के साथ उनकी सहन शीलता कम होने के साथ याददाश्त की क्षमता कमजोर होगी। माता-पिता इस पर ध्यान दें। पढ़ते समय उन पर नजर रखें कि रील, गेम तो नहीं देख रहे हैं।