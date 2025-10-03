सीएम मोहन यादव ने खंडवा हादसे के प्रभावित परिवारों से की मुलाकात, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की राशि के आदेश

सीएम डॉ मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि के स्वीकृति आदेश दिए हैं। ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन में योगदान देने वाले युवाओं को गणतंत्र दिवस पर 51-51 हजार रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की।



दरअसल, गुरुवार की शाम को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ग्राम जामली राजगढ़ के पास स्थित अर्दला तालाब के रपटे पर पलट जाने से पंधाना तहसील के ग्राम पाडल्या फाटा निवासी 11 ग्रामीणों की मौत हो गई। इस हादसे की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की आर्थिक मदद दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे।

