ब्रेकिंग- खंडवा हादसे का ड्राइवर गिरफ्तार, ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से हुई थी 11 लोगों की मौत

MP News: मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में दुर्गा विर्सजन के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद से ट्रैक्टर ड्राइव दीपक किराड़े फरार था। पुलिस ने उसे शुक्रवार को उसके मामा के यहां से गिरफ्तार किया है।
इधर, आरोपी के द्वारा कहा जा रहा है कि मुझे आयोजन समिति के लोगों ने ही बैक वॉटर में जाने के लिए कहा था। मैनें तीन बच्चों को जिंदा बाहर निकाला है। मेरे सिर में चोट लगी। ट्रैक्टर के नीचे मैं भी 15 मिनट तक फंसा रहा हूं।
ड्राइवर दीपक किराड़े ने दावा किया है कि इस घटना में उसके भतीजे आयुष की मौत हो गई है। और उसकी दो बहनें घायल हैं।
