‘ममलेश्वर लोक’ के लिए टूटेंगे 190 मकान, गिराई जाएंगी 184 दुकानें; सर्वे शुरु

रहवासियों की मांग है कि किसी दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जाए। ममलेश्वर मंदिर के आसपास के क्षेत्र में किसी प्रकार की तोड़फोड़ न की जाए। नागरिक अपनी मांग पर खड़े हैं। सोमवार सुबह होटल रेस्टोरेंट से लेकर चाय नाश्ता तक की दुकान नहीं खुली। ऑटो टैक्सी से लेकर नर्मदा मे नौका विहार जैसी सेवाएं बंद रही। ऐसा अगले दिन तक चलने की संभावना है। स्थानीय विधायक सांसद सहित अन्य प्रतिनिधियों का घेराव कर चुके नगर वासियों ने आंदोलन का रास्ता चुन लिया है।