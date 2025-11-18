‘ममलेश्वर लोक’ के लिए टूटेंगे 190 मकान, गिराई जाएंगी 184 दुकानें; सर्वे शुरु

MP News: मध्यप्रदेश की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में ममलेश्वर लोक का सर्वे कार्य शुरु हो गया है। जिसको लेकर विरोध भी जताया जा रहा है। सोमवार को दुकानदारों ने तीन दिन तक दुकान बंद रखने की अपील की थी। बंद के दौरान बाहर से आने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
ममलेश्वर लोक के विस्तार के लिए ममलेश्वर मंदिर के आसपास 190 मकान, 184 दुकान, 34 आश्रम और होटल टूटेंगे। ममलेश्वर लोक में ब्रह्मपुरी घाट रोड से लेकर डंडी स्वामी आश्रम, झूला पुल से गोमुख घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर से जूना अखाड़ा क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में आने वाले पक्के मकान और दुकानों को हटाया जाएगा। रहवासियों के मुताबिक, ओंकारेश्वर ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 1954 से सरकारी रिकॉर्ड का जिक्र है। नागरिकों का आंदोलन थमने वाला नहीं है।
रहवासियों की मांग है कि किसी दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जाए। ममलेश्वर मंदिर के आसपास के क्षेत्र में किसी प्रकार की तोड़फोड़ न की जाए। नागरिक अपनी मांग पर खड़े हैं। सोमवार सुबह होटल रेस्टोरेंट से लेकर चाय नाश्ता तक की दुकान नहीं खुली। ऑटो टैक्सी से लेकर नर्मदा मे नौका विहार जैसी सेवाएं बंद रही। ऐसा अगले दिन तक चलने की संभावना है। स्थानीय विधायक सांसद सहित अन्य प्रतिनिधियों का घेराव कर चुके नगर वासियों ने आंदोलन का रास्ता चुन लिया है।
