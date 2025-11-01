एमपी में ‘मंत्री विजय शाह’ ने कार्यकर्ता से पहनवाए जूते, वीडियो हुआ वायरल

कैबिनेट मंत्री शाह का विवादों से पुराना नाता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने कर्नल सोफिया को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह को लेकर भी बयान दिया था। हाल ही में खंडवा में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने विधायक कंचन तनवे को बहन बताते हुए कहा था क्या मैं इनका खुलेआम चुंबन ले सकता हूं। वह ये बात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संदर्भ में कह रहे थे। इससे पूर्व भी मंत्री शाह कई बार दूसरे मामलों में भी सुर्खियां बटोर चुके हैं।

