एमपी में 5 बीएलओ को थमाया नोटिस, वेतन रोकने के आदेश जारी

MP News: मध्यप्रदेश में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को लेकर एसआईआर कार्य शुरु कर दिया है। मंगलवार को बीएलओ को निर्देशित किया गया था कि घर-घर जाकर वेरिफिकेशन किया जाएगा, मगर पहले दिन कोई नहीं पहुंचा। खंडवा में पहला दिन निर्वाचन कार्यालय से सामग्री लेने में ही बीत गया।
खंडवा कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले बूथ लेवल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही इनके वेतन रोकने के संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है।
5 बीएलओ जिन्हें नोटिस थमाए गए हैं। वह तलवड़िया गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पिंकी सावनेर, प्राथमिक शिक्षक अन्नपूर्णा चाकरे, खंडवा नगर निगम के राजस्व निरीक्षक विजय घाटोल, आशा कार्यकर्ता प्रज्ञा तिरोले, ग्राम तीरंदाजपुर की प्राथमिक शिक्षक संगीता मोरे हैं।
इस व्यवस्था के अंतर्गत साल 2003 में जिन महिलाओं की उम्र 18 वर्ष नहीं थी और एक जनवरी 2003 को एसआईआर के दौरान जो महिलाएं शादीशुदा नहीं थीं। इन महिलाओं को वोटर साबित करने के लिए मायके से अपना इपिक नंबर और मतदान केंद्र नंबर मंगवाना होगा। इधर, समस्त बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि घर-घर सर्वेक्षण के दौरान कोई भी बीएलओ दस्तावेज एकत्रित नहीं करेगा।
