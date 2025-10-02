ब्रेकिंग: दुर्गा विसर्जन के दौरान तालाब में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 11 लोगों की मौत, 25 लोग थे सवार

MP News: मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में बड़ा हादसा हुआ है। जिसमें 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। फंदाना क्षेत्र के ग्राम अर्दला में दुर्गा विसर्जन के दौरान तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। जिसमें कई लोग कई लोग डूब गए। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं।



जानकारी के मुताबिक, ग्राम पंचायत के पाडलाफाटा के ग्रामीण गुरुवार दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे थे। इसी दौरान चालक ट्रैक्टर को तालाब किनारे से हटाकर सड़क पर खड़ा करने लगा, ताकि पुलिया से प्रतिमा को सीधे तालाब में विसर्जित की जा सके, लेकिन अचानक ट्रैक्टर चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर-ट्राली करीब 20 फीट नीचे तालाब में गिर गई। ट्रॉली में प्रतिमा के साथ दर्जनभर श्रद्धालु सवार थे। जो अचानक हुए हादसे में तालाब में ट्रैक्टर-ट्राली के नीचे दब गए। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई।