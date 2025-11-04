नगर निगम : आत्मनिर्भर अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की अनदेखी, कबाड़ हो रही 40 लाख की मशीनरी

रामेश्वर पुलिया के निकट नाले में मिनी सीवेज प्लांट का निर्माण हुआ है। कुंड से पुलिया की ओर आने वाले नाले के पानी को फिल्टर कर बगीचे की सिंचाई को रही थी। दो माह तक निगम ने उपयोग किया। तीन साल से बंद है। झाडिय़ों में प्लांट छिप हुआ है। मशीनरी भी खराब हो रही है। इसकी सुरक्षा के लिए जाली लगाई गई है। स्थानीय लोगों ने प्लांट के आस-पास अतिक्रमण कर लिया है। बीते एक साल में निगम ने यहां दो बार अतिक्रमण हटाया। लौटते ही दोबारा कब्जा कर लिया जाता है।