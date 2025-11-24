नमो वन : सामूहिक प्रयास से 3000 पौधरोपण

सिविल लाइंस एरिया में जज कॉलोनी के सामने नमोवन में सामूहिक पौधारोपण किया गया। महापौर ने कहा कि दो हजार पौधे रोपे गए हैं। भविष्य में इस वन का दायरा 13 एकड़ होगा। इसकी लागत 20 लाख रुपए होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार जन्मदिन सेवा, पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया है। शहर में पोस्टर की बजाए पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस अवसर पर निगम आयुक्त प्रियंका सिंह राजावत ने नमोवन की विस्तृत जानकारी दी।