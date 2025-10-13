Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

नई गाइड लाइन : नगरीय क्षेत्र की नई सड़कों को नहीं होंगे गड्ढे, मार्गों की आयु भी दो बढ़ेगी

नगर निगम क्षेत्र की सड़कों के निर्माण व्हाइट टॉपिंग टेक्नालॉजी का उपयोग होगा। इस टेक्नालॉजी के निर्माण में पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट ( पीसीसी ) की एक परत के साथ निर्माण होगा। इस पद्धति में पुरानी, कमजोर ब्लैक-टॉप मार्गों के ऊपर टिकाऊ कंक्रीट सतह बनाती है।

2 min read

खंडवा

image

Rajesh Patel

Oct 13, 2025

white topping road

white topping road

नगरीय निकायों की नई सड़कों और पुल-पुलिया पर अब गड्ढे नहीं होंगे। उनकी आयु भी दो गुना तक बढ़ेंगी। सबकुछ योजना तो हुआ तो अब दिवाली बाद से नगर निगम क्षेत्र की सड़कों के निर्माण व्हाइट टॉपिंग टेक्नालॉजी का उपयोग होगा। इस टेक्नालॉजी के निर्माण में पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट ( पीसीसी ) की एक परत के साथ निर्माण होगा। इस पद्धति में पुरानी, कमजोर ब्लैक-टॉप मार्गों के ऊपर टिकाऊ कंक्रीट सतह बनाती है।

ड्रेनेज सिस्टम का भी निर्माण अनिवार्य

नगरीय प्रशासन ने नई नीति जारी करते हुए कहा है कि मार्गों के आस-पास ग्रीन बेल्ट, ड्रेनेज सिस्टम का भी निर्माण अनिवार्य हो। डीपीआर में फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, स्ट्रीट लाइटिंग एवं जंक्शन डिजाइन भी जरूरत के हिसाब से शामिल करेंगे। इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। नई नीति का पत्र भेजकर पालन करने और नए एसओेआर का सुझाव भी मांगा है।

ग्रीन बेल्ट, रैन वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य

साइट पर संविदाकार से लैब की स्थापना करना होगा। टेस्ट में से 10 से 20 त्न टेस्ट मोबाइल लैब के माध्यम से होंगे। योजना में न्यूनतम 5 त्न पौध व हरित पट्टी का प्रावधान रखा है। मार्ग के किनारे ग्रीन बेल्ट डवलपमेंट, पौधरोपण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अनिवार्य किया है।

पुराने टेंडरों में बदलाव के लिए भेजा पत्र

नगरीय प्रशासन ने आदेश में कहा है कि निर्माण कार्य में उच्चतम गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है। वर्तमान में जिन मार्गों के निर्माण की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। वित्तीय प्रस्ताव नहीं खोले गए हैं। डीपीआर और एस्टीमेट तैयार कराए जा रहे हैं। ऐसे कार्यों में नए प्रावधानों का समावेश करना है।

90 टेंडर होल्ड पर, नए एस्टीमेट पर जोर

नगरीय प्रशासन ने निगम को भेजे गए पत्र में नए नियमों का पालन करने को कहा है। ये नियम उन मार्गों पर भी लागू होंगे, जिनका काम शुरु नहीं हुआ है। नए एस्टीमेट बनाने। और नए एसओआर की दरों का उपयोग करने को कहा है। इधर, नए नियमों के लागू होने से वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्यों पर असर पड़ेगा। बताते हैं कि निगम में बीते माह किए गए 90 टेंडर फिलहाल अभी होल्ड पर हैं।

रोड मार्किंग की सीमा में करीब 10 साल का प्रावधान

रोड मार्किंग व साइनेज की डिजाइन लाइफ कम से कम 10 वर्ष का प्रावधान किया है। मटेरियल की गुणवत्ता का निर्धारण आईएसकोड के साथ नए मादंड के मानकों में के आधार पर टेस्ट निर्धारित फ्रिक्वेंसी में किए जाएंगे। प्लास्टिक वेस्ट, लायऐश, वेस्ट रिसाइक्लिंग जैसी पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का उपयोग प्रोत्साहित किया जाए। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम यथासंभव शामिल हो। चेतावनी चिह्न, सोलर स्टड और रंबल स्ट्रिप लगाए जाएं।

एक्सपर्ट व्यू-राधेश्याम उपाध्याय, ईई, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम

व्हाइट टॉपिंग सड़क डामर (बिटुमेन)सड़क है जिसे मजबूत करने पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट (पीसीसी) की एक परत के साथ निर्माण किया जाता है। पुरानी, कमजोर ब्लैक-टॉप सडक़ के ऊपर टिकाऊ कंक्रीट सतह बनाती है। समय वृद्धि के साथ गड्ढों का बचाव होता है। डामर की तुलना में इस पद्धति में निर्माण की आयु भी बढ़ेगी। उदाहरण आमतौर पर आयु 15-20 वर्ष होती है। लेकिन इस पद्धति में आयु दो गुना होगी। इस विधि का उपयोग गड्ढों के निर्माण को रोकने के लिए किया जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 11:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / नई गाइड लाइन : नगरीय क्षेत्र की नई सड़कों को नहीं होंगे गड्ढे, मार्गों की आयु भी दो बढ़ेगी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता : कबड्डी में उज्जैन, फुटबॉल में इंदौर-भोपाल की टीमें पहले नंबर पर

School Education Department
खंडवा

ट्रेचिंग ग्राउंड : 50 से 85 टन क्षमता बढ़ाने ब्लू प्रिंट तैयार, तीन करोड़ का होगा टेंडर

trenching ground
खंडवा

कृषि सखी : राजदूत बन दो लाख किसानों को प्राकृतिक खेती लिए करेंगी प्रेरित

National Natural Farming Mission
खंडवा

एमपी में हत्यारे को फांसी की सजा, खंडवा कोर्ट का बड़ा फैसला

Khandwa Court in MP sentences murderer to death
खंडवा

एमपी में रिश्वत के नोट चबाने वाले पटवारी को जेल में काटने होंगे 3 साल

khandwa
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.