नई गाइड लाइन : नगरीय क्षेत्र की नई सड़कों को नहीं होंगे गड्ढे, मार्गों की आयु भी दो बढ़ेगी

व्हाइट टॉपिंग सड़क डामर (बिटुमेन)सड़क है जिसे मजबूत करने पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट (पीसीसी) की एक परत के साथ निर्माण किया जाता है। पुरानी, कमजोर ब्लैक-टॉप सडक़ के ऊपर टिकाऊ कंक्रीट सतह बनाती है। समय वृद्धि के साथ गड्ढों का बचाव होता है। डामर की तुलना में इस पद्धति में निर्माण की आयु भी बढ़ेगी। उदाहरण आमतौर पर आयु 15-20 वर्ष होती है। लेकिन इस पद्धति में आयु दो गुना होगी। इस विधि का उपयोग गड्ढों के निर्माण को रोकने के लिए किया जाता है।