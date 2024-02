Omkareshwar - ढाई घंटे नहीं अब सिर्फ पौन घंटे में पहुंच जाएंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग

Omkareshwar Indore to Omkareshwar in just 45 minutes by bus car ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने ओंकारेश्वर जानेवाले भक्तों के लिए खुशखबरी है।

ओंकारेश्वर जानेवाले भक्तों के लिए खुशखबरी

Omkareshwar ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने ओंकारेश्वर जानेवाले भक्तों के लिए खुशखबरी है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का सफर जल्द ही और आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, कार—बस—बाइक से इंदौर से महज पौन घंटे में ओंकारेश्वर पहुंच सकेंगे जबकि अभी पूरे ढाई घंटे लग रहे हैं। नए इंदौर ऐतलाबाद हाईवे के पूरा हो जाने के बाद यह सुविधा मिलेगी। इससे ओंकारेश्वर, महाराष्ट्र और राजस्थान के साथ ही दक्षिण राज्यों से भी सीधा जुड़ जाएगा।

इंदौर से ओंकारेश्वर तक पहाड़, जंगल, नदी से होते हुए सफर का लुत्फ उठाया जा सकेगा। एनएचएआइ द्वारा घाट सेक्शन खत्म करने के लिए यहां पहाड़ों का सीना चीरकर सुरंगें बनार्ई जा रहीं हैं। इससे न केवल सफर सुहाना होगा बल्कि हादसे भी थमेंगे। इंदौर ऐतलाबाद हाईवे पर खंडवा रोड के पहाड़ों को काटकर कई सुरंगें बनाई जा रहीं हैं। तेजाजीनगर से बलवाडा घाट सेक्शन तक का काम तेजी से चल रहा है। भंवरकुआं से बाइग्राम तक रोड के काम को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहां शनि मंदिर के पीछे पहाड़ काटकर सुरंग बनाई जा रही है। सिमरोल में आइआइटी के पास भी सुरंग बन रही है। बाइग्राम घाट सेक्शन के पहाड़ में सुरंग की गोलाई में तय दूरी पर 45 एमएम के कई छेद किए गए। इसमें टेमरॉक मशीन का उपयोग किया गया। बारिश में भी काम बंद नहीं किया गया। सुरंग में बरसात का पानी भरने पर पंप से उसे बाहर निकालकर फिर काम शुरू कर दिया जाता था। एनएचएआइ के अधिकारियों के अनुसार चोरल और भेरूघाट पर दोनों टनल और फ्लाई ओवर बनने के बाद हादसों पर रोक लगेगी। सड़क निर्माण में एक भी ब्लैक स्पॉट नहीं होगा। रोड निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। जनवरी 2025 तक काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।

तेजाजी नगर बलवाड़ा घाट सेक्शन— कुल 33 किमी का

काम की लागत— 924 करोड़ रुपए

काम पूरा करने का लक्ष्य— 2025 जनवरी तक