एमपी में ममलेश्वर महालोक का तगड़ा विरोध, 119 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर उठे सवाल

Mamleshwar Mahalok Project Omkareshwar- मध्यप्रदेश की तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में ममलेश्वर महालोक निर्माण की घोषणा की गई है। राज्य सरकार की इस मंशा का स्थानीय लोगों द्वारा तगड़ा विरोध किया जा रहा है। रविवार को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक नारायण पटेल द्वारा प्रस्तावित ममलेश्वर लोक की जद में आ रहे विस्थापितों की बैठक ली जानी है। बैठक में प्रभावितों को कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है, जिसके चलते विरोध का दौर जारी है। बैठक से पहले ही स्थानीय रहवासियों ने शुक्रवार को ममलेश्वर महालोक के विरोध में ब्रह्मपुरी में सारी दुकानें बंद रखकर अपना विरोध दर्ज कराया। शनिवार को तो साधु संत भी आगे आ गए और साफ कह दिया कि यहां ममलेश्वर महालोक बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है।