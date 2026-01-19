बजट-2026-27 : पत्रिका टॉक-शो में युवा बोले…बजट आंकड़ों का खेल नहीं, बेरोजगारी दूर करने वाला होना चाहिए

खंडवा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज परिसर में टॉक शो आयोजित हुआ। इसमें स्टूडेंट्स और युवा वर्ग में महिलाओं ने खुलकर अपने विचार रखे। पत्रिका के इस मंच पर युवाओं के सपनों, चुनौतियों और उम्मीदों को आवाज़ देने की कोशिश की। नौकरी की संभावनाओं से शिक्षा में निवेश और स्टार्टअप को बढ़ावा देने तक। हर पहलू पर चर्चा हुई।