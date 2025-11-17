सांसद-विधायक, मंत्री के आवास के सामने मार्गों से गिट्टियां गायब, हिचकोले खा रही जनता

किशोर कुमार गांगुली वार्ड-5 में सांसद, विधायक और मंत्री का आवास है। इसी वार्ड में कलेक्टर-एसपी रहते हैं। इस वार्ड में आला अफसरों और नेताओं के आवास के बीच दस हजार की आबादी हिचकोले खा रही है। सरकारी गैर सरकारी 25 कॉलोनियों हैं। कुछ कॉलोनियों को छोडे़ं तो कलेक्टर, एसपी के बंगलों के सामने के मार्ग चकाचक हैं।