‘पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा’ का शुभारंभ, सिर्फ 20 मिनट में पूरा हुआ इंदौर से ओंकारेश्वर का सफर

पहली उड़ान में राजेश उदावत एमआइसी मेंबर इंदौर, मलखान कटारिया पार्षद इंदौर, परशुराम वर्मा पूर्व पार्षद इंदौर, हिमांशु सोनी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर एवं शुभम तिवारी शामिल थे। पहली फ्लाइट में पहुंचे यात्री शुभम तिवारी ने बताया कि वह महेश्वर के रहने वाले हैं। फ्लाई करने के बाद 20 मिनट की जर्नी थी और बहुत ही स्मूथ राइड थी। कम समय में महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के दर्शन एक घंटे के टाइम स्पैन में कर सकते हैं।