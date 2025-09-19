बारिश का कहर : 5 हजार हेक्टेयर में काले पड़े कपास के घेटे

जिले में 47 हजार से अधिक कपास की बोवनी हुई है। इसमें सबसे अधिक कपास पुनासा तहसील क्षेत्र में है। पुनासा के ग्राम दियानतपुरा के किसान सुभाष यादव छह एकड़ कपास की बोवनी की गई है। बारिश के चलते घेटे काले पड़ गए। फसल पीली पड़ गई है। सुभाष यादव भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष भी हैं। यादव का कहना है कि दियानतपुरा में एक हजार एकड़ से अधिक एरिया में कपास की खेती प्रभावित हुई है। अधिकर खेतों में काटन के डेंडू खराब हो गए।