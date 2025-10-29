रैन वॉटर हार्वेस्टिंग : जल संरचनाएं विकसित करने देश में हम नंबर वन, यहां पिछड़ रहे

जिले में अकेले नगर निगम के 553 अधिकारी व कर्मचारियों को रैन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना था। इसमें से 294 ने यह कहकर किनारा कर लिया कि उनके मकान कच्चा है, घर के सामने सीसी सड़क का निर्माण हुआ है। कइयों ने जगह नहीं होने, आस-पास प्लाट खाली नहीं होने समेत अन्य समस्याएं बता दी है। निगम के 553 कर्मचारियों में से सिर्फ 89 ने फोटो अपलोड किया है। इसमें 50 जनप्रतिनिधियों को भी जानकारी देनी है। कुछ को छोडे़ं दे तो अधिकतर प्रतिनिधियों ने एक भी फोटो अपलोड नहीं हो सकी है। निगम का दावा है कि दोनों चरणों में 603 रैन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य हो चुका है। बता दें कि पहले और दूसरे चरण में निगम के 12 भवन और निगम के 116 नलकूप में हार्वेस्टिंग का निर्माण कराया जा सका है।