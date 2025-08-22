हाल-ए-स्कूल : गुरुजी गायब…प्रार्थना के समय लग रही झाड़ू, कक्षा में ताले तो बाहर खेल रहे बच्चें

शैक्षणिक सत्र के अगस्त माह का आधा समय बीत गया। बावजूद इसके स्कूलों की व्यवस्था पटरी पर नहीं आ सकी। शहरी क्षेत्र के अधिकतर स्कूलों में सुबह 10 से 11 बजे के बीच गुरुजी के इंतजार में कुर्सियां खाली रहती है। कुछ स्कूलों में तो प्रार्थना के समय झाडू लग रही है। कक्षाओं में लटके तालों के बीच विद्यार्थी बाहर खेलने का मजबूर है। स्कूलों की यह हालत तब है जब शासन ‘ हमारे शिक्षक एप ’ से शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कर रही है। शहरी क्षेत्र में स्कूलों के यह हालात है तो ग्रामीण क्षेत्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। पत्रिका ने गुरुवार सुबह 10 से दोपहर 2.30 बजे के बीच प्राथमिक और माध्यमिक के तीन स्कूलों का जायजा लिया तो असल हकीकत सामने आई।