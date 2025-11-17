Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

स्कूल शिक्षा विभाग : 2500 छात्रों को नहीं मिली गणवेश राशि, 3000 बच्चों के खाते में ट्रांजेक्शन फेल

स्कूल शिक्षा विभाग में चालू शैक्षणिक सत्र-2025-26 के साढ़े चार माह बीत गए। बावजूद इसके दो हजार स्कूली बच्चों के खाते में गणवेश ( ड्रेस ) राशि नहीं पहुंची। बच्चे बगैर ड्रेस स्कूल पहुंच रहे हैं। तीन हजार बच्चों के खाते का ट्रांजेक्शन फेल हो गया है।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Nov 17, 2025

District Cooperative Bank Shivpuri is not giving the amount

District Cooperative Bank Shivpuri is not giving the amount

चालू शैक्षणिक सत्र-25-26 में स्कूल शिक्षा विभाग के सकूलों में बच्चे, अभिभावक गणवेश राशि के लिए बैंकों का चक्कर लगा रहे हैं। कागजों प्रक्रिया में गणवेश राशि उलझी हुई है। शिक्षक बोले, दस्तावेज में त्रुटियों का चल रहा सुधार

कागजों में उलझी गणवेश राशि

स्कूल शिक्षा विभाग में चालू शैक्षणिक सत्र-2025-26 के साढ़े चार माह बीत गए। बावजूद इसके दो हजार स्कूली बच्चों के खाते में गणवेश ( ड्रेस ) राशि नहीं पहुंची। बच्चे बगैर ड्रेस स्कूल पहुंच रहे हैं। तीन हजार बच्चों के खाते का ट्रांजेक्शन फेल हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारी पीएस सोलंकी का दावा है कि जिनके खाते में राशि नहीं पहुंची है, उनके दस्तावेज और खाता नंबरों की त्रुटियों में सुधार कार्य चल रहा है। साथ ही राशि दोबारा जारी की जा रही है।

1.16 लाख बच्चों में से 1.6 लाख छात्रों के खाते में भेजी राशि

चालू शैक्षणिक सत्र में 1.16 लाख छात्रों के खाते में गणवेश राशि जारी करनी है। प्रत्येक छात्रों के खाते में 600-600 रुपए जारी करना है। परियोजना कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 1.6 लाख छात्रों के खाते में राशि एक माह पहले जारी की गई है। इसमें 3147 छात्रों के खाते का ट्रांजेक्शन फेल हो गया है। शेष ढाई हजार छात्रों के खाते में राशि जारी करने की प्रकिया चल रही है।

खाते त्रुटिपूर्ण, डीबीटी नहीं होने से ट्रांजेक्शन फेल

स्कूल प्राचार्यों की ओर से मुख्यालय पर भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार जिन छात्रों के खाते में ट्रांजेक्शन फेल हुए हैं उनके खाते त्रुटिपूर्ण हैं। किसी के ऋण वाले खाते बंद हैं तो कइयों का खाता नंबर गलत है। कुछ के डीबीटी और इ-केवायसी नहीं होने से ट्रांजेक्शन फेल है। गणवेश राशि प्रभारी एपीसी रश्मि चौरे ने बताया कि जिनके खाते त्रुटिपूर्ण हैं सुधार का कार्य चल रहा है।

बैंक का चक्कर लगा रहे अभिभावक

बच्चों के खाते का ट्रांजेक्शन फेल होने पर अभिभावक और शिक्षक बैंक का चक्कर लगा रहे हैं। बैंकों ने बच्चों को दस्तावेज सुधार के साथ इ-केवायसी और डीबीटी कराने के लिए सुझाव दे रहे हैं। कइयों छात्रों के दस्तावेजों में त्रुटियां होने से सुधार कराने में पसीना छूट रहा है।

फैक्ट फाइल

ब्लाक बच्चों की संख्या ( ट्रांजेक्शन फेल )

बलडी 85

छैगांव माखन 253

हरसूद 253

खालवा 978

खंडवा 330

पंधाना 874

पुनासा 374

कुल 3174

नोट : आंकड़़े 14 नवंबर की स्थिति में।

इनका कहना

जिला शिक्षा अधिकारी पीएस सोलंकी का कहना है कि कुछ बच्चों के खाते व दस्तावेज में त्रुटियां हैं। शिक्षक उनके सुधार कार्य में लगे हुए हैं। जिन बच्चों के खाते में ट्रांजेक्शन फेल हुए हैं। उनके सुधार के बाद दोबारा राशि जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है। इसकी समीक्षा प्रतिदिन की जा रही है। संभावना है कि एक सप्ताह में समस्या दूर हो जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 11:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / स्कूल शिक्षा विभाग : 2500 छात्रों को नहीं मिली गणवेश राशि, 3000 बच्चों के खाते में ट्रांजेक्शन फेल

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सांसद-विधायक, मंत्री के आवास के सामने मार्गों से गिट्टियां गायब, हिचकोले खा रही जनता

Municipal Corporation Khandwa
खंडवा

सीवेज लाइन : छह किमी की मेन ट्रंक लाइन, 252 किमी लाइनें होंगी कनेक्ट

Sewage line
खंडवा

एमपी में ममलेश्वर महालोक का तगड़ा विरोध, 119 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर उठे सवाल

ओंकारेश्वर में 119 करोड़ के ममलेश्वर महालोक प्रोजेक्ट का विरोध
खंडवा

पत्रिका मोटीवेशन क्लास : मोबाइल का अधिक इस्तेमाल बिगाड़ रहा मानसिक संतुलन, बच्चे कम करें स्क्रीन टाइम

magazine motivation class
खंडवा

बड़ी सौगात: MP में बनेगा भोलेनाथ का भव्य मंदिर, राज्य की पहली रिसोर्ट थीम परियोजना

kedarnath temple mp first resort themed project omkareshwar balaji group
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.