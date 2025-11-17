स्कूल शिक्षा विभाग : 2500 छात्रों को नहीं मिली गणवेश राशि, 3000 बच्चों के खाते में ट्रांजेक्शन फेल

स्कूल शिक्षा विभाग में चालू शैक्षणिक सत्र-2025-26 के साढ़े चार माह बीत गए। बावजूद इसके दो हजार स्कूली बच्चों के खाते में गणवेश ( ड्रेस ) राशि नहीं पहुंची। बच्चे बगैर ड्रेस स्कूल पहुंच रहे हैं। तीन हजार बच्चों के खाते का ट्रांजेक्शन फेल हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारी पीएस सोलंकी का दावा है कि जिनके खाते में राशि नहीं पहुंची है, उनके दस्तावेज और खाता नंबरों की त्रुटियों में सुधार कार्य चल रहा है। साथ ही राशि दोबारा जारी की जा रही है।