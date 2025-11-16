सीवेज लाइन : छह किमी की मेन ट्रंक लाइन, 252 किमी लाइनें होंगी कनेक्ट

नगरीय क्षेत्र में सीवरेज लाइन की हाइड्रोलिक डिजाइन का खाका तैयार हो गया। टेंडर के पांच माह बाद डिजाइन फाइनल हुई है। नगर निगम ने एक दिन पहले शुक्रवार को अनुमोदन के लिए डिजाइन का प्रस्ताव नगरीय प्रशासन को भेजा है। प्रस्तावित सीवरेज लाइन की मेन ट्रंक लाइन छह किलोमीटर की होगी। इसमें 50 वार्डों को जोडऩे 252 किलोमीटर की लाइनें कनेक्ट होंगी। नगर निगम ने शहर में सीवरेज लाइन निर्माण के लिए 193 करोड़ रुपए का टेंडर जून-2025 में किया हैै। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ठेका कंपनी ने डीपीआर के आधार पर तीन माह तक सर्वे किया। सर्वे की प्रकिया पूरी कर कागज पर हाइड्रोलिक डिजाइन फाइनल की है।