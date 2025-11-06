सर्वेक्षण 2025 : Special Intensive Revision – SIR : मतदाता सूची पुनरीक्षण में फंसे गुरुजी… स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई हुई बेपटरी

जिला निर्वाचन कार्यालय ने 1066 बूथों पर स्कूल शिक्षा विभाग के 725 शिक्षकों को बीएलएओ नियुक्त किया है। नगरीय प्रशासन, आंगनबाड़ी समेत अन्य विभागों के 341 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। इसके अतिरिक्त सहायक के रूप में सैकड़ों कर्मचारी लगे हुए हैं। पुनरीक्षण का कार्य 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। कई शिक्षकों ने निर्वाचन और डीइओ कार्यालय में विभिन्न समस्याओं का आवेदन दिया है। इसमें सिंगल शिक्षक वाले स्कूल भी शामिल है। तीन दिन से शिक्षक बूथों पर प्रपत्र का वितरण करने में जुटे हैं। इस बीच स्कूलों में अघोषित रूप से शैक्षणिक कार्य प्रभावित है।