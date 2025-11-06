सर्वेक्षण 2025 : Special Intensive Revision – SIR : मतदाता सूची पुनरीक्षण में फंसे गुरुजी… स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई हुई बेपटरी

Special Intensive Revision ashoknagar voter list fake voters action (फोटो- सोशल मीडिया)
मतदाता सूची के शुद्धीकरण एवं अद्यतन के उद्देश्य से विशेष व्यापक पुनरीक्षण सर्वेक्षण 2025 के अंतर्गत अब मध्यप्रदेश राज्य में भी द्वितीय चरण का सर्वेक्षण प्रारंभ हो चुका है। प्रथम चरण में बिहार राज्य में यह सर्वेक्षण संपन्न हुआ था, जिसके सफल परिणामों के बाद अब मध्यप्रदेश के 12 चयनित जिलों में यह प्रक्रिया संचालित की जा रही है। इन्हीं में से एक प्रमुख जिला खंडवा भी इस चरण में शामिल है।
स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में लगा दी गई हैै। इसमें 725 शिक्षकों की बीएलओ, सुपरवाइजर में लगाई ड्यूटी, 341 अन्य विभाग के कर्मी लगे है। बीएलएओ और सुपरवाइजर के साथ-साथ अधिकतर शिक्षकों को सहायक के रूप में ड्यूटी लगी है। इससे स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बेपटरी हो गई है। नवंबर में अर्द्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। फरवरी में हाई स्कूल व हायर सेकंडरी की बोर्ड परीक्षा है। स्कूलों में बोर्ड की तैयारी में जुटे शिक्षकों में रिजल्ट प्रभावित न हो इसको लेकर तनाव बढ़ गया है।
जिला निर्वाचन कार्यालय ने 1066 बूथों पर स्कूल शिक्षा विभाग के 725 शिक्षकों को बीएलएओ नियुक्त किया है। नगरीय प्रशासन, आंगनबाड़ी समेत अन्य विभागों के 341 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। इसके अतिरिक्त सहायक के रूप में सैकड़ों कर्मचारी लगे हुए हैं। पुनरीक्षण का कार्य 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। कई शिक्षकों ने निर्वाचन और डीइओ कार्यालय में विभिन्न समस्याओं का आवेदन दिया है। इसमें सिंगल शिक्षक वाले स्कूल भी शामिल है। तीन दिन से शिक्षक बूथों पर प्रपत्र का वितरण करने में जुटे हैं। इस बीच स्कूलों में अघोषित रूप से शैक्षणिक कार्य प्रभावित है।
शिक्षकों के अनुसार न्यायालय का निर्देश है कि स्कूलों में पढ़ाई कार्य प्रभावित नहीं हो इसलिए, जहां तक संभव हो, शिक्षकों को बीएलएओ या सुपरवाइजर नियुक्त नहीं किया जाए। लेकिन इन आदेशों की अनदेखी की गई है। प्रशासन चाहता तो अन्य विभागों के कर्मचारियों आंगनबाड़ी, पंचायत, राजस्व, पंचायत सहायक या तहसील व कलेक्ट्रेट के साथ अन्य विभागों के कर्मचारियों को इस कार्य में लगा सकता था। इन कार्यालयों के ज्यादातर कर्मचारी इस कार्य से मुक्त हैं।
रामनगर हाई स्कूल में 9 शिक्षक हैं। इसमें से चार की एसआईआर में डॅॅयूटी लगी है। यहां प्रभारी कैलाश हैं। फ्रैक्चर के कारण अनुराधा गुप्ता अवकाश पर हैं। पुष्पा हास्टल में अटैच हैं। वर्तमान में 375 बच्चों को सिर्फ दो शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इसमें भी गणित और विज्ञान के शिक्षक नहीं है। बच्चों के बोर्ड तैयारी प्रभावित हो रही है। ये कहानी अकेले इस स्कूल की नहीं बल्कि शहर में सैकड़ों स्कूलों की है।
बोदुल प्राथमिक शाला में सिंगल शिक्षक के रूप में पूर्णिमा तिवारी हैं। इन्हें बीएलएओ की जिमेदारी सौंपी गई है। इनकी जगह दूडाडुडवे को प्रभार दिया गया। लेकिन इन्हें भी सहायक के तौर पर ड्यूटी लगा दी गई है। इससे स्कूल में 20 से अधिक बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है। तीन दिन से नियमित कक्षाएं नहीं चल रही हैं। प्रशासन एक माह के भीतर कार्य को पूर्ण कराने बीएलएओ के अलावा सहायक के रूप में ड्यूटी लगा दी है।
मांधाता 207 46
हरसूद 192 65
खंडवा 80 145
पंधाना 246 85
कुल 725 341
रिप्लेसमेंट करेंगे
शिक्षक शैक्षणिक कार्य के साथ बीएलएओ का कार्य करेंगे। जो शिक्षक बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे हैं उन्हें रिप्लेसमेंट करेंगे। जिससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं हो। मतदाता पुनरीक्षण का कार्य भी महत्वपूर्ण है। गाइड लाइन के तहत निर्वाचन कार्यालय से ड्यूटी लगाई गई है। पीएस सोलंकी, डीईओ
पढ़ाई का ध्यान रखा है
शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं हो इसका का ध्यान रखा है। शिक्षकों के अलावा पटवारी, आंगनवाड़ी समेत अन्य विभागों के कर्मियों की ड्यूटी लगाई है। सिंगल शिक्षक वाले स्कूल के शिक्षकों की ड्यूटी लगी है तो इसे चेक कराएंगे।
दिनेश साल्वे, डिप्टी कलेक्टर एवं उप-जिला निर्वाचन अधिकारी
