शिक्षक दिवस : ‘ प्रदन्या ’ का कमाल…10 वीं का रिजल्ट था 30 फीसदी…शिक्षकों के मॉडल से 1000 बच्चों को 90 अंक, बनी राष्ट्रीय पहचान

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षा में 27 स्कूलों का परिणाम 30 % से भी कम आया। 20 का 50 और 47 स्कूलों का 50 से कम रहा। 12-12 विशेषज्ञ शिक्षकों ने बोर्ड के 5 साल के प्रश्न पत्रों के आधार पर 100-100 पेज की बुकलेट तैयार की। नाम रखा ‘ प्रदन्या ’। शिक्षकों और छात्रों की मेहनत रंग लाई। एक वर्ष में परिणाम 60 % से बढ़कर 83.3 फीसदी और हायर सेकंडरी में 70 % से बढ़कर 84.3 % बढ़ा। इसमें एक हजार बच्चे 83.3 % से 80 % रिजल्ट आया है।