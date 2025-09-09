सहकारिता की हड़ताल : पीडीएस की 447 दुकानों पर ताला, 10 लाख गरीबों का 36 लाख क्विंटल राशन का वितरण रूका

सितंबर माह से वितरण की नई व्यवस्था शुरू की गई है। इससे पहले जून, जुलाई और अगस्त माह का एक साथ वितरण हुआ था। तीन माह बाद वितरण शुरू हुआ है। इस माह से प्रत्येक परिवार को गेहूं चार-चार किलो और चावल एक-एक किलो मिल रहा हैै। पीले कार्ड धारियों को 30 किलो गेहूं और पांच किलो चावल और एक किलो शक्कर का वितरण होना है। पिछले माह की तुलना में इस माह गेहूं की मात्रा चार गुना हो गई है। चावल घटकर एक चौथाई हो गया है। चालू माह में 2 लाख 50 हजार 611 परिवारों को राशन वितरण के लिए 35 लाख 10 हजार क्विंटल गेहूं और एक लाख 90 हजार क्विंटल चावल आया है।