स्वच्छ उत्सव-2025 : बच्चों का कचरा प्रबंधन, हुनर देख अतिथि अचंभित, दिव्यांग छात्रावास प्रथम

प्रदर्शनी में दिव्यांग छात्रावास पहले और दूसरे नंबर पर उत्कृष्ट विद्यालय के बच्चे रहे। तीसरे नंबर पर एचएसएए नेहरू स्कूल के बच्चों ने मॉडल प्रस्तुत किया। विजेताओं को प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। महापौर ने कहा यह कृतियां न केवल वेस्ट मटेरियल का पुन: उपयोग हैं, बल्कि स्वच्छता अभियान में भी बच्चों का अद्भुत योगदान है।