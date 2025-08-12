मंत्री शाह के क्षेत्र में सिस्टम फेल…अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहे 18 वारिस, धुंधली हो रही उम्मीदें

अनुकंपा नियुक्ति को लेकर यह हाल तब है, जबकि जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह का यह गृह जिला है। दरअसल, जनजातीय कार्य विभाग में बीते सालों में 18 कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु हुई है। इनमें कुछ का निधन कोविद के समय हुआ था। नियमों के मुताबिक, इनके योग्य वारिसों को नियुक्ति दी जानी है। विभाग की ओर से नियुक्ति को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इनमें से कुछ वारिसों को पांच सालों से अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई है।