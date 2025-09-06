Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

शिक्षक दिवस : शैक्षणिक, खेल-कूद गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 150 शिक्षक सम्मानित

शिक्षक दिवस : कलेक्टर ने प्रदन्या-2 बुकलेट का विमोचन कर कहा- शिक्षक नवाचार के साथ रोचक तरीके से बच्चों को पढ़ाएं

खंडवा

Rajesh Patel

Sep 06, 2025

teacher's Day
स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को किया सम्मानित

सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला स्तरीय कार्यक्रम केें दौरान स्कूलों में शैक्षणिक और खेल-कूद गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 150 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया है।

40 सेवानिवृत्त शिक्षकों को किया सम्मानित

शिक्षक दिवस पर प्रदन्या एक पहल बुकलेट तैयार करने और अध्यापन कराकर हाई स्कूल व हायर सेकंडरी में रिजल्ट सुधारने वाले शिक्षकों के साथ राज्य स्तर पर खेल-कूद प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वालों के साथ ही 40 सेवानिवृत्त शिक्षक भी शामिल रहे। इसके अलावा एफएलएन कार्यक्रम और अन्य नवाचार करने वाले शिक्षक भी सम्मानित हुए हैं।

बच्चों को सरल और रोचक तरीके से पढ़ाएं

शुक्रवार को गौरी कुंज सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में 300 से अधिक शिक्षकों का उत्साह वर्धन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने शिक्षकों का उत्साह वर्धन किया। उन्होंने प्रदन्या को लेकर प्रेरित भी किया। और कहा कि शिक्षक बच्चों को सरल और रोचक तरीके से पढ़ाएं। अध्यापन के क्षेत्र में नवाचारों को शामिल करें।

राष्ट्र निर्माण के साथ श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करना

जिला शिक्षा अधिकारी पीएस सोलंकी ने कहा शिक्षक का कार्य राष्ट्र निर्माण के साथ-साथ श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करना भी है। जिला स्तरीय शिक्षक समान समारोह में विभिन्न श्रेणी में शिक्षकों का समान किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य डाइट केशव पाराशर, प्राचार्य मनोज सराफ, सहायक संचालक नीरज पाराशर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम पीडी डोंगरे, शैलेंद्र सिंह चौहान, मंगलेश उपाध्याय, राजेश भंगाले, गणेश शर्मा , अर्जुन सिंह राजपूत के सहयोग से संपन्न किया गया।

शिक्षक दिवस पर प्रदन्या-2 का विमोचन

कार्यक्रम में कलेक्टर ऋषव गुप्त ने प्रदन्या -2 बुकलेट का विमोचन ने किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को नवाचार के लिए प्रेरित कयिा। संचालन संदीप जोशी ने किया।

कलेक्टर ने इन शिक्षकों को किया सम्मानित

रजनी दुबे, सुभाष केशोरे, अलका उपाध्याय प्राचार्य, संगीता सोनवाने, संतोष तिवारी, संध्या मौर्य, अर्जुन सिंह राजपूत, राजेश भंगाले, संजीव खरे, प्रशांत दीक्षित एवं अन्य शिक्षकों को भी सम्मानित किया।

Published on:

06 Sept 2025 11:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / शिक्षक दिवस : शैक्षणिक, खेल-कूद गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 150 शिक्षक सम्मानित

