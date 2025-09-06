शिक्षक दिवस : शैक्षणिक, खेल-कूद गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 150 शिक्षक सम्मानित

जिला शिक्षा अधिकारी पीएस सोलंकी ने कहा शिक्षक का कार्य राष्ट्र निर्माण के साथ-साथ श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करना भी है। जिला स्तरीय शिक्षक समान समारोह में विभिन्न श्रेणी में शिक्षकों का समान किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य डाइट केशव पाराशर, प्राचार्य मनोज सराफ, सहायक संचालक नीरज पाराशर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम पीडी डोंगरे, शैलेंद्र सिंह चौहान, मंगलेश उपाध्याय, राजेश भंगाले, गणेश शर्मा , अर्जुन सिंह राजपूत के सहयोग से संपन्न किया गया।