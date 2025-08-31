नई लाइन की टेस्टिंग : शहर में 55 घंटे के भीतर 8.80 करोड़ लीटर गंदे पानी की सप्लाई, अफसर तमाशबीन

सीएमआर कंपनी ने पाइप लाइन बिछाने के दौरान लापरवाही की है। बिना पाइप लाइन का क्लीन किए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जलापूर्ति शुरू कर दी। सफाई नहीं होने से शहर में गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। बताते हैं कि लाइन बिछाने के दौरान ज्वाइंट वाले जगहों पर काम बंद होने के दौरान पाइप का मुंह बंद करने में लापरवाही बरती गई। खुला छोड़ दिए जाने पर पाइप में मिट्टी समेत अन्य कचरा प्रवेश कर गया है। इसी वजह से तीन दिन बाद भी पाइप में गंदा पानी आ रहा है।