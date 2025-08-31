Patrika LogoSwitch to English

नई लाइन की टेस्टिंग : शहर में 55 घंटे के भीतर 8.80 करोड़ लीटर गंदे पानी की सप्लाई, अफसर तमाशबीन

नई पाइप लाइन की टेस्टिंग में तीसरे दिन शनिवार को भी गंदे पानी की आपूर्ति की गई। शेड्यूल वाले मोहल्लों के घरों में मटमैला पानी पहुंचा। निगम के अफसर तमाशबीन हैं।

खंडवा

Rajesh Patel

Aug 31, 2025

water supply
नई पाइप लाइन की टेस्टिंग में तीसरे दिन शनिवार को भी गंदे पानी की आपूर्ति

शहर की जनता बोली, तीसरे दिन भी आया मटमैला पानी, निगम आयुक्त बोलीं, साफ पानी की आपूर्ति, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में चैक कराएंगे लीकेज

पहले दिन नई पाइप लाइन से भरी टंकी

नई पाइप लाइन की टेस्टिंग में तीसरे दिन शनिवार को भी गंदे पानी की आपूर्ति की गई। शेड्यूल वाले मोहल्लों के घरों में मटमैला पानी पहुंचा। निगम के अफसर तमाशबीन हैं। टेस्टिंग के दौरान दिन शाम सात बजे तक निगम ने नई पाइप लाइन से 55 घंटे के भीतर 8.80 करोड़ लीटर गंदे पानी की सप्लाई की। 28 अगस्त को दोपहर एक बजे नई पाइप लाइन से टंकी भरने की प्रकिया शुरू हुई।

दूसरे दिन कांग्रेसियों ने किया था हंगामा

दूसरे दिन 29 अगस्त को दोपहर कांग्रेसियों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद भी निगम के अफसर नहीं जागे। तीसरे दिन 30 अगस्त को भी नई पाइप लाइन के पानी को बाहर बहाने की बजाए शहर में पीने के लिए सप्लाई कर दी। जिन घरों में मटमैला पानी पहुंचा। लोगों ने उसका वीडियो बनाकर वायरल किया। जिसमें बोल रहे हैं कि यह नर्मदा पाइप लाइन का पानी है।

लाइन बिछाने में लापरवाही की आशंका

सीएमआर कंपनी ने पाइप लाइन बिछाने के दौरान लापरवाही की है। बिना पाइप लाइन का क्लीन किए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जलापूर्ति शुरू कर दी। सफाई नहीं होने से शहर में गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। बताते हैं कि लाइन बिछाने के दौरान ज्वाइंट वाले जगहों पर काम बंद होने के दौरान पाइप का मुंह बंद करने में लापरवाही बरती गई। खुला छोड़ दिए जाने पर पाइप में मिट्टी समेत अन्य कचरा प्रवेश कर गया है। इसी वजह से तीन दिन बाद भी पाइप में गंदा पानी आ रहा है।

चारखेड़ा में साफ मिला पानी, सिविल लाइन में गंदा

-निगम ने शनिवार की सुबह चारखेड़ा स्थित पंप पर चुपके से पानी की जांच कराई। वीडियो कॉलिंग के जरिए अधिकारियों ने पंप से सप्लाई हो रही पानी को देखा। शीशे के जार में पानी डाल कर चैक किया गया। जिसमें पानी साफ मिला है। बताते हैं कि सिविल लाइंस में पानी अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है।

ऐसे समझें 8.80 करोड़ लीटर पानी

नई पाइप लाइन में प्रति घंटा 1.6 एमएलडी ( 16 लाख लीटर ) आपूर्ति हो रही है। 28 अगस्त दोपहर एक बजे से 30 अगस्त शाम सात बजे तक 55 घंटे होते हैं। प्रति घंटा 16 लाख लीटर के हिसाब से 8.80 करोड़ लीटर पानी होता है। बीते तीन दिन से लगातार पानी की सप्लाई चालू है।

कार्यक्रम को लेकर असमंजस

निगम ने 31 अगस्त को सिविल लाइंस स्थित पानी टंकी स्थल पर एमआईसी सदस्यों को टेस्टिंग फाइनल करने के लिए कार्यक्रम रखा है। मटमैला पानी के विवाद के बाद दूसरे दिन शनिवार को कार्यक्रम की तैयारी को लेकर कर्मचारी में असमंजस की स्थित बनी हुई है।

इनका कहना -प्रियंका सिंह राजावत, आयुक्त, नगर निगम

शहर में साफ पानी की सप्लाई हो रही है। कभी-कभी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लीकेज होने के कारण भी ऐसा होता है। इसको चैक कराएंगे।

31 Aug 2025 12:07 pm

