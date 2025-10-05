कागजों पर अहाते बंद…दुकानों के साथ खुलेआम टेबल-कुर्सी पर परोसी जा रही शराब

प्रदेश में शराब दुकानों के पास अहाते संचालन पर प्रतिबंध है। शहर की शराब दुकानों में इस नियमों की धज्जियां उड़ रही है। आगे दुकान तो पीछे धड़ल्ले से मयखाना चल रहे है। जहां बैखौफ होकर टेबल-कुर्सी पर शराब परोसी जा रही है । हैरानी की बात यह कि खुलेआम चल रह अहाते जिम्मेदारों का दिखाई नहीं दे रहे है। दरअसल इस अवैधानिक कारोबार में सफेदपोश व राजनीतिक का गठजोड़ है, जहां नियम -कायदे नतमस्तक हो गए है। अफसरों का भी मौन समर्थन माना जा रहा है।तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रहीं हैं।