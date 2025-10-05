कागजों पर अहाते बंद…दुकानों के साथ खुलेआम टेबल-कुर्सी पर परोसी जा रही शराब

इंदौर नाका पर टीन शेड में आगे शराब की दुकान, पीछे अहाता
शहर में अमूमन हर शराब दुकान के पास अहाते संचालित हो रहे हैं। जहां सुबह से लेकर देर रात शराब पिलाई जा रही है। बकायदा खाने-पीने का समान भी मुहैया कराया जा रहा है। शराबखोरी से क्षेत्र के लोग भी परेशान हो रहे हैं।
अवैध कारोबार में सफेदपोश व राजनीतिक गठजोड़
प्रदेश में शराब दुकानों के पास अहाते संचालन पर प्रतिबंध है। शहर की शराब दुकानों में इस नियमों की धज्जियां उड़ रही है। आगे दुकान तो पीछे धड़ल्ले से मयखाना चल रहे है। जहां बैखौफ होकर टेबल-कुर्सी पर शराब परोसी जा रही है । हैरानी की बात यह कि खुलेआम चल रह अहाते जिम्मेदारों का दिखाई नहीं दे रहे है। दरअसल इस अवैधानिक कारोबार में सफेदपोश व राजनीतिक का गठजोड़ है, जहां नियम -कायदे नतमस्तक हो गए है। अफसरों का भी मौन समर्थन माना जा रहा है।तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रहीं हैं।
यह है नियम : दुकान के साथ नहीं पिला सकते शराब
शिवराज सरकार ने वर्ष 2023 में शराब दुकान के साथ अहाते संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था। नए नियमों के तहत किसी भी शराब दुकान के भीतर या समीप में अहाता खोलकर शराब नहीं पिलाई जा सकती है। यहां किसी तरह की भोजन, चखने या अन्य सुविधा भी नहीं देने का प्रावधान है। वहीं उल्लंघन होने पर 3 साल की सजा व 50 हजार से 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
एसडीएम ने निगम से मांगी टीन शेड निर्माण की रिपोर्ट
इंदौर नाका स्थित शराब दुकान को लेकर मिली शिकायत पर एसडीएम बजरंग बहादुर सिंह ने टीन शेड निर्माण की अनुमति है या नहीं को लेकर नगर निगम से रिपोर्ट मांगी है। निगम ने स्पष्ट किया कि टीन शेड के लिए अनुमति नहीं है, केवल पक्के निर्माण के लिए अनुमति दी जाती है। दरअसल, एसडीएम ने यह जानकारी आवेदक विष्णु अग्रवाल पिता ताराचंद्र की शिकायत पर मांगी थी। आबकारी विभाग को भी पत्र भेजकर दुकान संचालन को लेकर जानकारी मांगी है।
शीतला माता मंदिर : अघोषित अहाता
इंदौर रोड पर स्थित शीतला माता मंदिर के बगल अघोषित अहाता के आगे टीन शेड में शराब की लाइसेंसी दुकान है। और पीछे अहाता के नाम पर ढाबा है। जिसमें शराब पीने के लिए पुख्ता इंतजाम है। टेबल, कुर्सी, कूलर पंखा, वेज, नानवेज चखना उपलब्ध है।
इंदौर नाका : आगे दुकान, पीछे मयखाना
अशोक टॉकीज की कम्पोजिट दुकान इंदौर नाका पर शिफ्ट की गई है। एक टीन शेड के भीतर आगे शराब की दुकान और पीछे अहाता संचालित हो रहा है। इसके भीतर टेबल, कुर्सी, पंखा लगा हुआ है। आस-पास सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। भीतर चखना का पुख्ता इंतजाम है।
लालचौकी : आगे दुकान, पीछे अहाता
मोघट रोड पर लालचौकी के पास टीन शेड में शराब की दुकान और पिछले हिस्से में अहाता में बैठने की व्यवस्था है। दोपहर से देररात तक शराबियों का जमावड़ा लगता है। आस-पास कई कॉलोनियां हैं। शराब दुकान के सामने शाम को महिलाओं का घरों से निकलना मुश्किल है।
Q : शराब दुकानों में अहाता संचालन के नए नियम आए हैं क्या ?
A: कोई नियम नहीं बदले हैं, न ही कोई आदेश आया है, अहाते पर दो से प्रतिबंध हैं।
Q : शराब दुकानों के साथ अहाता संचालित हो रहे। इसकी जानकारी आप को है ?
A : अहाता संचालन की जानकारी नहीं, अगर ऐसा है तो जांच करेंगे।
Q: शराब दुकान के साथ ढाबा संचालित करने का नियम है ?
A: दुकान के भीतर नहीं है, बाहर ढाबा संचालन से कोई दिक्कत नहीं।
Q : अहाता की परिभाषा क्या है, शिकायत पर अब तक कितनी कार्रवाई हुई?
A : अहाता की परिभाषा कुर्सी-टेबल पर चखना के साथ बिठाकर पिलाना है। इस तरह की सूचना मिलने पर कार्रवाई होती है।
