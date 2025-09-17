कंपनी ने महिलाओं को कागज पर बना दिया अमीर, हकीकत में गरीब, आपत्ति बोलीं…राशन से नहीं करो सरकार

नाबार्ड ने समूह की महिलाओं को रोजगार देने और कृषि को लाभ का धंधा बनाने ‘कृषि नमामि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ’ बनाई है। इसका संचालक समूह के सदस्य कर रहे हैं। कंपनी में मापदंड के तहत 500 से अधिक सदस्य हैं। इसमें समूह की 180 से अधिक महिलाएं ऐसी हैं जो जिनका रिटर्न भरने की कागजी प्रक्रिया की गई। इससे वह आयकर की लिस्ट आ गईं। इसी तरह अन्य समूह का संचालन करने वाली महिलाओं के अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी बैंकों में खाते खुले हुए हैं। रिटर्न भरने वाले सभी सदस्य आयकर की लिस्ट में नाम आ गया। आजीविका मिशन के प्रबंधक आनंद शर्मा का कहना है कि समूह की महिलाओं ने आपत्ति दर्ज कराई या नहीं हैं। इसकी जानकारी संस्था लेंगे।