जनजातीय मंत्री : हॉस्टलों में बच्चों के सेहत से खिलवाड़… थाली में परोस रहे जली रोटियां, मिक्स सब्जी के नाम सिर्फ पत्ता गोभी, सलाद गायब

जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह के गृह जिले के हॉस्टलों का बुराहाल है। आला अफसरों की अनदेखी के चलते हॉस्टलों में बच्चों के सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैन्यू में सुबह-शाम के नाश्ते में अंकुरित चना, मौसमी फलों में भी महज खानापूर्ति की जा रही है।
सुबह-शाम नाश्ते में सूखा पोहा दिया जा रहा है
जनजातीय कार्य विभाग के हॉस्टलों में छात्रों के सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। अधिकतर हॉस्टलों में बच्चों की थाली से टमाटर, चुकंदर, खीरा, मूली का सलाद गायब है। बच्चों को जली रोटियों के बीच मिक्स सब्जी के नाम पर सिर्फ पत्ता गोभी परोसी जा रही है। यही नहीं सुबह-शाम नाश्ते में सूखा पोहा दिया जा रहा है। भोजन और नाश्ते में मौसमी सब्जियों और फलों के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। हैरानी की बात तो यह कि विभाग एक है। लेकिन हॉस्टलों में मैन्यू अलग-अलग है। कुछ हॉस्टलों में अभी पुराने मैन्यू के अनुसार दिया जा रहा है। सब आला अफसरों की नाक के नीचे हो रहा है।
निलंबन के बाद भी नहीं चेत रहे जिम्मेदार
अगस्त माह में संभागायुक्त ने हॉस्टलों की जांच कराई थी। अफसरों की निरीक्षण में जनजातीय मंत्री विजय शाह के क्षेत्र खालवा में जनजातीय बालक उत्कृष्ट छात्रावास खालवा में बच्चों ने भोजन नहीं मिलने की शिकायत की थी। अपर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट पर जिपं सीइओ ने अधीक्षक नंद किशोर काशिर को निलंबित कर दिया था। अफसरों की जांच में खालवा समेत पांच हॉस्टलों में मैन्यू के अनुसार बच्चों को भोजन नहीं दिए जाने का मामला सामने आया था। चेतावनी के बाद भी जिम्मेदारों में सुधार नहीं हो रहा है।
उत्कृष्ट हॉस्टल के मैन्यू में सलाद नहीं
जिपं कार्यालय परिसर स्थित आदिवासी सीनियर बालक उत्कृष्ट छात्रावास 50 सीटर है। यहां मैन्यू में सलाद नहीं है। एक दिन पहले शुक्रवार की सुबह नाश्ते में नमकीन उपमा की जगह दलिया दी। भोजन में सलाद नहीं दिया। मिक्स सब्जी की बजाए आलू की सब्जी के साथ दाल, चावल रोटी दी। शाम को नाश्ते में समोसा और भोजन में खानापूर्ति की गई। यहां डायनिंग हाल में लाइब्रेरी स्टैंड में पुस्तकों पर धूल की लेयर जमी है। पुस्तक स्टैंड पर ही झाडू व बाल्टी रखी है। कूलर वाटर पानी ठंडा नहीं कर रहा है। बच्चों के पास पुराने बिस्तर हैं।
मैन्यू में अंकुरित मूंग-चना, सलाद तक नहीं दे रहे
संयुक्त परियोजना बालक छात्रावास लालचौकी में 100 सीटर भवन है। यहां दो साल से सिर्फ 30 सीटर संचालित है। दो दिन पहले शुक्रवार को मैन्यू में सुबह नाश्ते में अंकुरित चना, भोजन में रोटी, चावल, चना दाल, मिक्स सब्जी और सलाद है। बच्चों को नाश्ते में अंकुरित चना नहीं मिला। थाली में सलाद गायब था। जली रोटियां, चना दाल की जगह तुवर की दाल दी गई। मौसमी मिक्स सब्जी की जगह सिर्फ पत्ता गोभी की सब्जी परोसी गई। अधिकतर बच्चों ने जली रोटियां छोड़ दी। अधीक्षक शिवदास मणिक के मैन्यू के अनुसार सुविधाएं मिल रहीं हैं।
आवास बना गोदाम, रात्रि विश्राम भी नहीं करते
जिपं कार्यालय परिसर स्थित आदिवासी सीनियर बालक उत्कृष्ट छात्रावास खंडवा में अधीक्षक रात्रि विश्राम नहीं करते। आवास का उपयोग गोदाम के रूप में किया जा रहा है। चौकीदार घासीराम पालवी, वाटर मैन सांता बाई, रसोइया देवेंद्र रहते हैं। कर्मचारियों के अनुसार अधीक्षक का घर पास की कॉलोनी में है। आवास में सामग्री रखी है। जरूरत पर आते हैं।
इनका कहना ...
हॉस्टलों की नियमित निगरानी की जा रही है। मेन्यु की अनदेखी की जा रही है और अधीक्षक नहीं रहते हैं तो इसकी जांच कराएंगे। दोषी मिलने पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी।
संतोष शुक्ला, सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग