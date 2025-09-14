जनजातीय मंत्री : हॉस्टलों में बच्चों के सेहत से खिलवाड़… थाली में परोस रहे जली रोटियां, मिक्स सब्जी के नाम सिर्फ पत्ता गोभी, सलाद गायब

जनजातीय कार्य विभाग के हॉस्टलों में छात्रों के सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। अधिकतर हॉस्टलों में बच्चों की थाली से टमाटर, चुकंदर, खीरा, मूली का सलाद गायब है। बच्चों को जली रोटियों के बीच मिक्स सब्जी के नाम पर सिर्फ पत्ता गोभी परोसी जा रही है। यही नहीं सुबह-शाम नाश्ते में सूखा पोहा दिया जा रहा है। भोजन और नाश्ते में मौसमी सब्जियों और फलों के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। हैरानी की बात तो यह कि विभाग एक है। लेकिन हॉस्टलों में मैन्यू अलग-अलग है। कुछ हॉस्टलों में अभी पुराने मैन्यू के अनुसार दिया जा रहा है। सब आला अफसरों की नाक के नीचे हो रहा है।