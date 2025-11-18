वन मित्र पोर्टल : सरकार आदिवासियों को देगी कृषि पट्टा, निरस्त आवेदनों का दोबारा होगा सत्यापन

जनजातीय कार्य विभाग में वर्ष 2009 से लेकर अब तक 9 हजार 995 आदिवासियों को विशेष अभियान के तहत कृषि योग्य एवं आवासीय पट्टा वितरण किया गया है। अभियान के दौरान 10 हजार 795 आवेदन आए थे। शासन की गाइड लाइन पर राजस्व और वन विभाग ने संयुक्त रूप से सत्यापन कर पात्र 9 हजार 985 आवेदकों की लिस्ट फाइनल की थी। इन आवेदकों को कृषि योग्य एवं आवास के लिए पट्टे दिए गए थे। शेष 780 आवेदन अमान्य घोषित किए गए थे। जनजातीय विभाग ने अमान्य आवेदनों को दोबारा सुनवाई के लिए शेड्यूल जारी किया है। शासन के निर्देश पर जनजातीय कार्य विभाग ने आवेदनों को लेकर कवायद शुरू कर दी है।