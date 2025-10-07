Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

नवंबर में सजेगा ‘मिनी Goa’, एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ ले सकेंगे ‘क्रूज का मजा’

MP News: निगम ने हनुवंतिया को फिर से जीवंत करने की तैयारी की है। यहां से हरदा के जोगा फोर्ट तक क्रूज सेवा शुरू करने की भी योजना है।

less than 1 minute read

खंडवा

image

Astha Awasthi

Oct 07, 2025

(सोर्स: सोशल मीडिया)

(सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: हनुवंतिया पर्यटन स्थल पर एक बार फिर टेंट सिटी की जगमगाहट लौटने वाली है। इस साल सरकार ने दोबारा जल महोत्सव आयोजित करने की तैयारी कर ली है। टेंट सिटी के टेंडर जारी हो चुके हैं। नवंबर तक टेंट सिटी तैयार हो जाएगी। नवंबर के अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह में जल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

पिछले वर्ष जल महोत्सव न होने से पर्यटक निराश रहे थे। वर्ष 2023 में यहां आठवां जल महोत्सव हुआ था। टेंट सिटी का अनुबंध खत्म होने और सरकार की उदासीनता के कारण यह स्थल लगभग सूना पड़ गया। अब निगम ने हनुवंतिया को फिर से जीवंत करने की तैयारी की है। यहां से हरदा के जोगा फोर्ट तक क्रूज सेवा शुरू करने की भी योजना है।

एडवेंचर स्पोर्ट्स से लौटेगा रोमांच

जल महोत्सव में स्पीड बोट, जेट सी, बनाना राइड, बंपर राइड, जलपरी और स्लीपिंग बोट जैसी रोमांचक गतिविधियां पर्यटकों को आकर्षित करेंगी। हवाई खेलों में पैरासेलिंग मोटर और हॉट एयर बैलून जैसे इवेंट शामिल होंगे। वहीं, थल गतिविधियों में बैलगाड़ी, ऊंट और घुड़सवारी की व्यवस्था की जाएगी।

अब तक हुए जल महोत्सव

2016 में पहला

2016–17 में दूसरा

2017–18 में तीसरा

2019–20 में चौथा

2020–21 में पांचवां

2021–22 में छठा

2022–23 में सातवां

2023-24 में आठवां

ये भी पढ़ें

Metro Project: ‘ब्लू लाइन’ का काम शुरु, 13 जगहों पर रोकी गई जमीनों की खरीदी-बिक्री
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 01:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / नवंबर में सजेगा ‘मिनी Goa’, एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ ले सकेंगे ‘क्रूज का मजा’

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पत्रिका ने उठाया मुद्दा : रामनगर पुलिस का ढाबों पर छापा, बोतल लेकर भागे शराबी, होटलों पर पसरा सन्नाटा

Excise
खंडवा

खंडवा : ढाबों में रेड कारपेट पर परोस रहे शराब, जो चाहिए वे मिलेगी, डरने की नहीं जरुरत…पुलिस हमारे साथ

wine
खंडवा

आयुष्मान : 5 हजार बुजुर्गों के नहीं बन रहे आयुष्मान, क्योंकि… मैच नहीं हो रहे चेहरे, हाथों की लकीरें

Ayushman
खंडवा

कागजों पर अहाते बंद…दुकानों के साथ खुलेआम टेबल-कुर्सी पर परोसी जा रही शराब

शराब
खंडवा

एमपी के नए रेल प्रोजेक्ट के लिए 20 किलोमीटर लंबी सुरंग बनेगी, मिली हरी झंडी

khandwa-mhow
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.