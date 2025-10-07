नवंबर में सजेगा ‘मिनी Goa’, एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ ले सकेंगे ‘क्रूज का मजा’

पिछले वर्ष जल महोत्सव न होने से पर्यटक निराश रहे थे। वर्ष 2023 में यहां आठवां जल महोत्सव हुआ था। टेंट सिटी का अनुबंध खत्म होने और सरकार की उदासीनता के कारण यह स्थल लगभग सूना पड़ गया। अब निगम ने हनुवंतिया को फिर से जीवंत करने की तैयारी की है। यहां से हरदा के जोगा फोर्ट तक क्रूज सेवा शुरू करने की भी योजना है।