खंडवा में बढ़ा इन्फ्लूएंजा का प्रकोप, बच्चों से बुजुर्गों तक पहुंचा वायरस

मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल में प्रतिदिन 600 से 700 मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। गुरुवार भी सुबह से मेडिसिन विभाग की ओपीडी में मरीजों की लाइन लगी रही। ओपीडी कक्ष में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रणजीत बड़ोेले सहित अन्य डॉक्टरों के सामने मरीजों की भीड़ लगी हुई थी। यहां बिना मास्क मरीज संक्रमण को बढ़ाते हुए नजर आए। इसी तरह से निजी अस्पतालों और क्लीनिकों में भी मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। एक तरह से प्रतिदिन करीब 2 हजार लोग वायरल संक्रमण जैसे लक्षणों के साथ डॉक्टरों तक पहुंच रहे हैं।