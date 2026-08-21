मध्य प्रदेश के इस शहर में डॉग टेरर…2967 लोग डॉग बाइट के शिकार…जिन्हें काटा वे इतने भयभीत कि आवाज सुनकर सहम जाते

जिले में जनवरी से अगस्त में अब तक 2 हजार 951 को लगे इंजेक्शन लगाया गया है। इसमें बच्चे, बुजुर्ग, युवा और महिलाएं डॉग बाइट का शिकार हुए हैं। शहर में कुत्तों के बधियाकरण और एक युवक के द्वारा जनसुनवाई में कुत्ते का मुखौटा लगाकर भौंकने का मामला गरमा गया है। इस बीच कुत्ते भी और खूंखार हो गए हैं। 20 अगस्त को 16 लोगों को खूंखार कुत्तों ने निशाना बनाया। शहर में सिनेमा चौक पर वसीम को कुत्ते ने दाएं पैर में नोंच खाया। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में बरूढ़ बाजार में कुत्ते ने दौड़ा-दौड़ाकर 7 लोगों को काट लिया।