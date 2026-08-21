खंडवा में गुरु पूर्णिमा पर बना 45 लाख का नया रोड दो माह में ही लगा उखडऩे

कायाकल्प योजना के तहत नगर निगम द्वारा झीलोद्यान से पदमकुंड तक रोड का जीणोद्धार और पदम कुंड से नया बस स्टैंड तक नए रोड का निर्माण करीब 45 लाख रुपए की लागत से कराया गया है। बस स्टैंड के पास से रोड शुरू होते ही एक बड़ा गड्ढा हो गया है और आसपास दरारें भी पड़ गई है, जो उखडऩे की तैयारी में है। वहीं, पदम कुंड की ओर रोड पर करीब तीन फीट का गड्ढा हो गया है। उखड़े रोड को देखकर साफ लग रहा है कि यहां मानक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं किया गया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि रोड एक साल भी नहीं टिक पाएगा।