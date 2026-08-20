पात्रता परीक्षा…शिक्षकों को पढ़ना होगा हिंदी, अंग्रेजी, गणित के साथ पर्यावरण, जुटाने होंगे 150 अंक

शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष प्रशांत दीक्षित ने परीक्षा का विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार ने परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है। लेकिन कुछ बिंदुओं पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। 33 साल से सेवा दे रहे शिक्षकों को फिर पात्रता साबित करने के लिए परीक्षा में बैठाना उनके सम्मान से खिलवाड़ है। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रस्तावित है। इसके बाद भी विरोध जारी रहेगा।