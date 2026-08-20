शोर मचाने वाली बुलेट पर पुलिस का बुलडोजर, 42 साइलेंसर चकनाचूर

बुधवार को यातायात पुलिसकर्मी पुराने बस स्टैंड पहुंचे। यहां सड़क पर जब्त किए गए 42 मॉडिफाइड साइलेंसर एक साथ रखे गए। इनके साथ तेज आवाज करने वाले 15 प्रेशर हॉर्न और नियमों के विपरीत लगाई गई 8 नंबर प्लेट भी रखी गईं। इसके बाद रोड रोलर चलाकर सभी साइलेंसर, हॉर्न और नंबर प्लेट को नष्ट कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने साफ संदेश दिया कि वाहनों में कंपनी के निर्धारित मानकों से छेड़छाड़ कर तेज आवाज करने वाले उपकरण लगाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे या गोली जैसी आवाज निकालने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।