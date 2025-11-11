Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

महिला बाल विकास : 589 आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट कक्षाएं, बच्चे 36 इंच एलईडी में पढ़ेंगे किस्से-कहानियां

आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट कक्षाएं चलेंगी। इसमें बच्चों की शिक्षा को रोचक बनाने और उनके बौद्धिक विकास की क्षमता को बढ़ाने की योजना है। बच्चों को केंद्रों पर पहुंचने में रुचि पैदा करने 36 इंच की एलईडी लगाई गई है। इसमें उन्हें रोचक किस्से, कहानियां सुनाई और दिखाएं।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Nov 11, 2025

anganwadi kendra

पुलिस लाइन आंगनबाड़ी केंद्र पर स्मार्ट कक्षा में पढ़ रहे बच्चे

महिला बाल विकास ने 589 आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया स्मार्ट, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे मैट पर चखेंगे भोजन, कुर्सी पर करेंगे पढ़ाई, पीने को मिलेगा आरओ का शुद्ध पानी

बच्चों की बढ़ेगी बौद्धिक क्षमता

आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट कक्षाएं चलेंगी। इसमें बच्चों की शिक्षा को रोचक बनाने और उनके बौद्धिक विकास की क्षमता को बढ़ाने की योजना है। बच्चों को केंद्रों पर पहुंचने में रुचि पैदा करने 36 इंच की एलईडी लगाई गई है। इसमें उन्हें रोचक किस्से, कहानियां सुनाई और दिखाएं। महिला बाल विकास की ओर से सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों पर व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं।

बच्चे एक साथ बैठकर एलईडी से कर रहे पढ़ाई

महिला बाल विकास ने प्रारंभिक चरण में 589 आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाएगी। शहरी क्षेत्र में नौ आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट कक्षा संचालित करने सक्षम बनाया है। पुलिस लाइन केंद्र पर बच्चों को 36 इंच की एलईडी में किस्से कहानियां पढ़ाया जा रहा है। बच्चे एक साथ बैठकर एलईडी से पढ़ाई कर रहे हैं। उनके बैठने के लिए रंग-बिरंगी 10-10 कुर्सियां रखी गई हैं। इसी तरह धनवंतरी नगर, बंगाली कॉलोनी, इंदौर नाका समेत नौ केंद्र संचालित होंगे।

बच्चों के लिए रंग बिरंगी मैट व कुर्सियां लगाई

सीडीपीओ पूजा राठौर ने बताया कि शहरी क्षेत्र में नौ केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी में शामिल किया गया हैै। इन केंद्रों पर बच्चों को पढ़ने और मनोरंजन के लिए टीवी लगाई गई है। बैठने के लिए रंग बिरंगी मैट व कुर्सियां लगाई गई हैं। दीवारों पर अक्षर शब्दों का लेखन किया गया है। पोषण के साथ ही उन्हें शुद्ध पानी मिलेगा। इसके लिए आरओ सिस्टम लगाया गया है।

ढाई सौ से अधिक केंद्रों पर सामग्री की आपूर्ति

सबकुछ योजना के तहत हुआ तो केद्रों पर बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। महिला बाल विकास अधिकारियों का दावा है कि सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों पर भोपाल से सामग्री की आपूर्ति की जा रही है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 250 से अधिक केंद्रों पर सामग्री पहुंचने की रिपोर्ट ऑनलाइन दिख रही है। जल्द ही सभी निर्धारित केंद्रों पर सामग्री की आपूर्ति होगी।

सबसे अधिक पंधाना, खालवा में केंद्र

महिला बाल विकास विभाग के रिकार्ड में जिले में 1682 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। इसमें सबसे अधिक पंधाना और खालवा क्षेत्र में है। पंधाना में 334 और खालवा में खालवा में 351 केंद्र संचालित हो रहे हैं। पुनासा में 252, बलड़ी में 67, छैगांव माखन में 170, हरसूद में 136, खंडवा ग्रामीण में 200, खंडवा शहर में 162 केंद्र संचालित हो रहे हैं। इन केंद्र में प्रारंभिक चरण में समक्ष आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के लिए 589 केंद्र लिए गए हैं। सभी भवन विभाग के हैं।

इनका कहना : रत्ना शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी

शासन के द्वारा बच्चों के विकास के लिए सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में 589 केंद्रों को लिया गया है। भोपाल से सामग्रियों की आपूर्ति की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कुछ केंद्रों पर स्मार्ट कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। जल्द ही सभी निर्धारित केंद्रों पर सेवाएं शुरू की जाएंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 11:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / महिला बाल विकास : 589 आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट कक्षाएं, बच्चे 36 इंच एलईडी में पढ़ेंगे किस्से-कहानियां

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हॉस्टल : मंत्री शाह के जन्मदिन के दिन तीसरी मंजिल से कूदी छात्रा की 9 वें दिन मौत, कलेक्टर ने बैठाई जांच

जनजातीय कार्य विभाग
खंडवा

निर्यात पर रोक से प्याज के भाव पांच रुपए किलो, 40 गांवों में किसान लामबंद, स्वतंत्र आंदोलन में रेल रोकेंगे किसान

Onion
खंडवा

‘Hi’ मैसेज करना युवक को पड़ा भारी, महिला के पति ने लट्ठ-पाइप से कर दी पिटाई

man beaten for messaging woman khandwa mp news
खंडवा

लाड़ली लक्ष्मी योजना: 23400 बेटियों के खातों में आएगी राशि, टॉपर को मिलेगा इनाम

ladli laxmi yojana scholarship 23000 girls topper reward mp news
खंडवा

MPPSC 2023 : चालक का बेटा बना सीइओ, एमपी पीएससी में हासिल की दोहरी सफलता

MPPSC
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.