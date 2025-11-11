महिला बाल विकास : 589 आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट कक्षाएं, बच्चे 36 इंच एलईडी में पढ़ेंगे किस्से-कहानियां

महिला बाल विकास विभाग के रिकार्ड में जिले में 1682 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। इसमें सबसे अधिक पंधाना और खालवा क्षेत्र में है। पंधाना में 334 और खालवा में खालवा में 351 केंद्र संचालित हो रहे हैं। पुनासा में 252, बलड़ी में 67, छैगांव माखन में 170, हरसूद में 136, खंडवा ग्रामीण में 200, खंडवा शहर में 162 केंद्र संचालित हो रहे हैं। इन केंद्र में प्रारंभिक चरण में समक्ष आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के लिए 589 केंद्र लिए गए हैं। सभी भवन विभाग के हैं।