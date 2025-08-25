Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खंडवा

विश्व बंधुत्व दिवस : महापौर समेत 121 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर पेश की इंसानियत की मिसाल

ब्रह्माकुमारी संस्थान आनंद नगर में रविवार को रक्तदान शिविर हुआ। इसमें 121 रक्त दानदाताओं ने इंसानियत की मिसाल पेश की है।

खंडवा

Rajesh Patel

Aug 25, 2025

Brahma Kumari Institute
विश्व बंधुत्व दिवस : महापौर समेत 121 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर पेश की इंसानियत की मिसाल

ब्रह्माकुमारी संस्थान आनंद नगर में रविवार को रक्तदान शिविर हुआ। इसमें 121 रक्त दानदाताओं ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। रक्तदाताओं ने कहा, हमारे एक बूंद रक्त से किसी के मां की गोद तो किसी के पिता की उम्मीद और किसी बच्चे की मुस्कान बचेगी।

महापौर ने शिविर का शुभारंभ कर किया रक्तदान

महापौर अमृता यादव ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ कर रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया। पंचायत अध्यक्ष पिंकी वानखेड़े, डॉ एनके सेठिया, अनुराधा सोलंकी नेइस अवसर पर प्रकाश मणि जी को 18 वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कि गई। शिविर में 30 से अधिक बार रक्तदान कर जीवन बचाने वालों को सम्मानित किया गया।

जरूरतमंदों की पूर्ति होगी

संस्था प्रभारी बीके शक्ति दीदी ने ने कहा कि विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर भारत, नेपाल में रक्तदान का महाअभियान चलाया जा रहा है। जरूरतमंदों की जरूरत की पूर्ति के साथ गिनीज़ वर्ल्ड रिकार्ड बनाना है। देश भर में ब्रह्माकुमारी सेवा केन्द्रवार पर शिविर आयोजित होंगे।अभियान का लक्ष्य 1 लाख यूनिट रक्त एकत्रित करना है।

पहली बार एक साथ 121 लोगों ने किया रक्तदान

खंडवा शिविर में शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं और अन्य संगठनों के सदस्यों ने पहली बार खंडवा शहर में 121 लोगों ने रक्तदान कर इतिहास रचा है। इस दौरान रक्त मित्र शैलू मंडलोई ने रक्तदान करने वालों का उत्साह वर्धन किया है।

किसान संघ ने भी लिया हिस्सा

रक्तदान शिविर में बहनों के आह्वान पर भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। अध्यक्ष राधे श्याम चाचरिया, माखन दिनेश महाजन, रामेश्वर कुशवाह, हमेंद्र सिंह सुराणा, सुरेंद्र कुशवाह, लवकुश समेत 7 सदस्यों ने रक्तदान किया।

थायराइड, नेत्र की जांच की गई, प्रमाण पत्र दिए

रक्तदान शिविर के दौरान नेत्र, ब्लड शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर आदि कि जांच की गई। जिला चिकित्सालय की ब्लड बैंक की टीम में डॉ काजल पवार और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सेवाएं दी। रक्तदाताओं को संस्था की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 12:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / विश्व बंधुत्व दिवस : महापौर समेत 121 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर पेश की इंसानियत की मिसाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.