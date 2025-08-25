विश्व बंधुत्व दिवस : महापौर समेत 121 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर पेश की इंसानियत की मिसाल

संस्था प्रभारी बीके शक्ति दीदी ने ने कहा कि विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर भारत, नेपाल में रक्तदान का महाअभियान चलाया जा रहा है। जरूरतमंदों की जरूरत की पूर्ति के साथ गिनीज़ वर्ल्ड रिकार्ड बनाना है। देश भर में ब्रह्माकुमारी सेवा केन्द्रवार पर शिविर आयोजित होंगे।अभियान का लक्ष्य 1 लाख यूनिट रक्त एकत्रित करना है।